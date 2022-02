"Mon Espace Santé" est lancé en France : comment l'activer ou s'y opposer

C'est une petite révolution pour le système de santé français. La plateforme "Mon Espace Santé" a été officiellement lancée ce jeudi 3 février pour centraliser l'ensemble des données de santé et les documents médicaux des personnes couvertes par l'Assurance maladie. Le gouvernement promet que les informations y seront stockées "en toute confiance et en toute sécurité".

Disponible via un site Internet en attendant une application mobile, ce nouveau dispositif vient prendre la suite et améliorer le "Dossier Médical Partagé", lancé en 2004, qui n'a jamais réussi à séduire les Français avec seulement 10 millions de dossiers activés pour 68 millions d'assurés.

Outre la conservation des informations médicales, cet espace a vocation à devenir l'interface privilégiée des Français dans leurs démarches santé avec une messagerie sécurisée pour conçue pour pouvoir échanger des informations sensibles et un agenda intégré pour planifier ses rendez-vous médicaux. À terme, la plateforme pourrait aussi intégrer des applications tierces comme Doctolib ou des services de téléconsultation.

Comment activer son espace personnel

En phase de test depuis six mois, Mon Espace Santé est créé par défaut pour toutes les personnes, y compris les enfants, affiliées à l'Assurance maladie. Contrairement au Dossier Médical Partagé, il n'est pas nécessaire de faire une démarche pour ouvrir son compte. Sans action de votre part, il sera créé automatiquement en avril prochain.

D'ici là, l'Assurance maladie aura envoyé un code d'activation à usage unique par mail ou par courrier à l'ensemble des assurés. Mais il est aussi possible d'activer votre compte dès aujourd'hui en vous connectant au site internet "Mon Espace Santé". Muni de votre carte Vitale, il faut alors suivre les indications qui s'affichent à l'écran. Si vous n'avez pas reçu de code d'activation, le site va vérifier votre identité avant de vous en envoyer un par mail ou SMS.

Par ailleurs, Le Monde rapporte que 4.000 médiateurs ont été formés pour accompagner les personnes qui ne maîtrisent pas les outils informatiques sur l'ensemble du territoire.

Comment s'opposer à la création de son espace personnel

La création d'un espace personnel est automatique. Mais si vous estimez que vous avez de bonnes raisons de ne pas prendre le tournant de la dématérialisation de vos informations médicales, il est possible de s'y opposer.



Vous pouvez exprimer votre opposition sur le site "Mon Espace Santé" en sélectionnant l'option "Je m'oppose à la création de Mon espace santé" avant la fin du processus d'activation du compte sur la plateforme. Pour cette démarche, vous devez aussi être muni de votre carte Vitale. Cette action donnera lieu à l'envoi d'un code à activer dans un délai de six semaines, sans quoi votre espace sera automatiquement créé.

Il est possibe de ne pas activer son espace personnel Crédit : Mon Espace Santé

Il est aussi possible de s’opposer à la création de votre espace personnel en contactant le support téléphonique au 3422 (service gratuit + prix d’un appel, disponible de 08h30 à 17h30 du lundi au vendredi) et en communiquant au conseiller le code confidentiel communiqué dans le courrier ou le courriel d’information reçu, votre numéro de sécurité sociale et le numéro de série de votre carte Vitale.



Enfin, vous pourrez aussi changer d'avis et demander la désactivation de votre espace après l'avoir utilisé. Les données resteront alors archivées pendant dix ans.

Passez bien par le site officiel

Attention : le lancement du dispositif est une invitation à redoubler de vigilance. Comme ce fut le cas à la fin du délai pour transférer vos droits à la formation sur votre compte CPF, il y a fort à parier que cette actualité donnera des idées aux escrocs. Il ne serait pas surprenant de voir se multiplier des tentatives de phishing avec des personnes se faisant passer pour de faux conseillers "Mon Espace Santé" par mail, SMS ou au téléphone afin de dérober des données personnelles ou de l'argent aux usagers les moins alertes. Faites donc bien attention à toujours passer par le site officiel avant de renseigner des informations vous concernant.