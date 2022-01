Déverrouiller son iPhone sera bientôt possible avec un masque, mais est-ce aussi sécurisé ?

L'annonce intervient alors que le réflexe est désormais solidement ancré chez les millions d'utilisateurs d'iPhone du monde entier. Il ne sera bientôt plus nécessaire de baisser son masque pour déverrouiller son iPhone avec Face ID. La dernière version bêta d'iOS 15.4 intègre une nouvelle option qui permet d'utiliser le système de reconnaissance faciale de l'iPhone avec la partie basse du visage dissimulée.

Compatible avec les iPhone 12 et 13, le système peut aussi être utilisé pour valider un paiement mobile avec Apple Pay ou remplir le champ d'un mot de passe. Il fonctionne avec tous les types de masque, souligne le site spécialisé Numerama qui a pu l'essayer.

Ce nouveau mode est proposé dès l'installation de la mise à jour. L'utilisateur est invité à scanner son visage en 3D avec l'appareil photo de l'iPhone sans porter de masque. La différence réside dans le fait que le système se focalise désormais davantage sur les traits situés sur le haut du visage pour reconnaître l'utilisateur. "Pour utiliser Face ID lorsque vous portez un masque, l’iPhone identifie les traits uniques du contour de vos yeux pour vous authentifier”, indique le téléphone.

À l'origine, Face ID devait pourtant projeter près de 30.000 points lumineux sur l'ensemble du visage de l'utilisateur pour le cartographier en 3D et comparer l'empreinte créée au modèle enregistré lors de la première configuration. De quoi se demander si Apple n'a pas été contraint d'affaiblir la sécurité de son dispositif pour le rendre plus pratique. Sollicitée par RTL, l'entreprise n'a pas souhaité communiquer sur le sujet.

La pandémie a déjà fait évolué la reconnaissance faciale de l'iPhone

Avec l'avènement de la pandémie à travers la planète, Apple a déjà adapté le système de reconnaissance faciale de l'iPhone à plusieurs reprises. Salué par les observateurs à son lancement en 2018 pour sa fiabilité et sa rapidité, le dispositif s'est vite retrouvé en situation d'échec face à des utilisateurs masqués.

L'iPhone X introduit un nouveau système de reconnaissance faciale Crédit : AFP

Un prermier ajustement a été réalisé au printemps 2020 pour que l'iPhone propose directement à l'utiliser de taper son code PIN s'il détecte qu'il porte un masque au lieu de lui demander de faire plusieurs scans de visages infructueux. La marque a ensuite ajouté la possibilité de déverrouiller l'iPhone avec un visage masqué si son propriétaire porte une Apple Watch au poignet. Mais l'entreprise avait toujours refusé jusqu'ici d'implémenter la possibilité de déverrouiller son fameux téléphone sur la seule base de la reconnaissance d'un visage incomplet.

Des dirigeants du groupe ont expliqué au détours d'interviews que limiter la reconnaissance faciale de l'iPhone à la partie découverte du visage risquait d'affaiblir la sécurité du processus. "Vous perdrez certaines des spécificités qui rendent votre usage unique", expliquait en 2020 Tim Millet, le vice-président d'Apple en charge des plateformes, au site iGen.fr. La situation aurait donc changé depuis.

Apple juge le système assez sécurisé pour valider les paiements Apple Pay

Si Apple ne s'étend pas sur le sujet, la marque laisse tout de même quelques indices. En autorisant l'utilisation de la nouvelle version de Face ID pour les paiements mobiles et le remplissage des mots de passe, Apple laisse entendre qu'il a réussi à contourner la plupart des difficultés posées par la reconnaissance des visages masqués pour atteindre un niveau de sécurité et de praticité jugé suffisamment satisfaisant.



Lors de la configuration de Face ID après la mise à jour vers iOS 15.4 bêta, Apple prévient toutefois que Face ID est plus précis lorsqu'il est configuré pour la reconnaissance du visage complet. Mais la marque ne précise pas davantage les implications sur la sécurité et la fiabilité du dispositif. Les prochaines semaines diront si le nouveau système a pu être induit en erreur plus facilement ou non.