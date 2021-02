publié le 21/02/2021 à 09:56

Une montre connectée à 70 euros est-elle une bonne affaire ? Le constructeur Xiaomi va lancer ces jours-ci un nouveau modèle de montre connectée, la Mi Watch, un appareil dédié au suivi de l'activité physique capable de mesurer la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygène dans le sang pour 150 euros. Depuis le début du mois de février, la marque a déjà au catalogue une référence encore plus abordable, la Mi Watch Lite, vendue 70 euros avec capteur cardiaque et GPS intégré. Nous l'avons essayée durant une semaine.

Lancée en Chine en fin d'année et disponible en France depuis quinze jours, la Mi Watch Lite est une montre discrète et légère dotée d'un bracelet en silicone et d'un écran tactile de 1,4 pouce 320 x 320 pixels monté sur un boîtier en plastique. Elle comporte un seul bouton qui permet de l'activer et de lancer les quelques activités qu'elle propose. Elle peut résister à une immersion dans un bain ou en piscine sans plongeon.

La Mi Watch Lite fonctionne de pair avec une application pour smartphone disponible sur Android et iOS. Baptisé Xiaomi Wear Lite, elle est associée à la montre en Bluetooth et permet de configurer les cadrans, les notifications s'affichant à l'écran, de lancer la mesure des activités sportives mais aussi de retrouver l'historique des sessions sportives et des données de sommeil et cardiaques de l'utilisateur.

L'interface de la Mi Watch Lite va à l'essentiel. L'écran s'active en levant le poignet ou en appuyant sur le bouton physique latéral. La navigation s'effectue par balayages de la gauche vers la droite et de bas en haut. La mécanique est facile à maîtriser après quelques minutes d'exploration.

Un suivi sportif efficace

Les applications sont disposées sous forme de tuiles. On retrouve les activités sportives (course, vélo, marche), la mesure du sommeil et de la fréquence cardiaque, l'alarme, le minuteur, le chronomètre, la lampe torche, la musique, la météo et une fonction permettant de faire sonner le téléphone pour le retrouver.

La Mi Watch Lite Crédit : Xiaomi

La Mi Watch Lite embarque un GPS et un cardiofréquencemètre. Cela signifie qu'elle peut enregistrer les données durant les séances sportives sans avoir besoin d'emmener son smartphone avec soi. Les informations seront transmises au téléphone lors de la prochaine association en Bluetooth. Pour courir en musique, il faudra prendre son smartphone car la montre ne permet pas de stocker des playlists et peut seulement contrôler l'application sur le téléphone.

Avant de lancer une session, il suffit d'appuyer sur le bouton latéral et de sélectionner l'activité de son choix. Les mesures sont plutôt pertinentes pour les efforts au long cours. Parmi les informations récoltées, on retrouve la distance parcourue, le rythme, les passages intermédiaires, la fréquence cardiaque et les calories brûlées. La surveillance du niveau d'oxygène dans le sang n'est pas prise en compte en revanche.

Nous n'avons pas noté d'écart significatif avec les données récoltées par une Apple Watch par exemple. Mais la Mi Watch Lite montre ses limites dans la mesure des exercices intensifs, caractérisés par des hausses et des baisses brutales de la fréquence cardiaque. La montre analyse aussi la qualité du sommeil et distingue les phases d'endormissement, de sommeil léger et profond.

L'application compagnon de la Mi Watch Lite Crédit : Xiaomi

Près de 10 jours d'autonomie

La Mi Watch Lite dispose d'une très bonne autonomie. Durant notre test, nous n'avons pas eu besoin de la recharger malgré une utilisation régulière. Le constructeur assure qu'elle peut tenir jusqu'à neuf jours. Il est possible d'économiser encore davantage son énergie en désactivant certaines fonctionnalités. Compter environ 2 heures pour la recharger totalement sur son socle.



Cette faible consommation s'explique par le fait que la montre dispose de fonctionnalités limitées. Outre le sport et quelques services déportés du smartphone, comme le contrôle de la musique et l'affichage des SMS, elle n'est pas compatible avec les applications tierces. N'espérez pas interagir sur les réseaux sociaux avec elle. Ce n'est pas l'objet de cette montre basique qui s'avère au final un bon compagnon sportif au quotidien pour un prix quatre fois plus avantageux que l'Apple Watch.