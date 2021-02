Microsoft veut booster votre productivité avec ce smartphone à double écran

publié le 20/02/2021 à 08:10

Ne dites surtout pas qu'il s'agit d'un smartphone. Microsoft tient beaucoup à souligner la singularité de son nouvel appareil mobile, le Surface Duo, un produit étonnant, capable de passer des appels, mais surtout taillé pour le travail nomade à la faveur de ses deux écrans pivotants.

Annoncé il y a un an et demi, le Surface Duo est disponible en France depuis quelques jours chez Darty, à la Fnac et sur le magasin en ligne de Microsoft au prix très limitant de 1.550 euros. Mais l'essentiel est ailleurs pour Microsoft qui voit dans son nouveau bijou le premier-né d'une nouvelle catégorie de produit, persuadé de son attractivité pour les travailleurs, même en temps de pandémie.

Le Surface Duo n'est donc pas un smartphone pliable, comme ceux de Samsung et Huawei, ni un appareil à écran enroulable, comme le dernier prototype réalisé par le fabricant chinois Oppo.

Fruit de plusieurs années de développement et d'une bonne centaine de brevets déposés, ce produit ambitionne d'offrir une expérience inédite en allant chercher de nouveaux usages et en alliant le meilleur des solutions de Microsoft, des applications Android et du design des tablettes hybrides Surface de Microsoft.

De multiplies possibilités de travail

Fermé, l'appareil mesure 145,2 mm sur 93,3 mm pour une épaisseur de seulement 1 centimètre. Une fois ouvert, il affiche toujours 145,2 mm mais s'étend cette fois sur 186,9 mm de large pour une épaisseur de 4,8 mm et ses deux écrans de 5,6 pouces composent un espace de travail généreux de 8,1 pouces de diagonale.

À l'intérieur, on retrouve un système Android animé par le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm. Microsoft espère proposer la mise à jour vers Android 11 prochainement et annonce une batterie avec une autonomie de 15h30 en lecture de vidéo. La partie photo est réduite à la portion congrue : une seule caméra 11 Mpx.

Le fonctionnement du Surface Duo repose sur sa charnière à 360 degrés conçue pour pouvoir utiliser l'appareil dans de multiples positions et offrir autant de possibilités de travail.

Le Surface Duo peut d'abord être utilisé en position fermée pour passer un appel ou avec une semi-ouverture laissant seulement apparaître la date et l'heure. Ouvert en position verticale, il s'accommode parfaitement au visionnage de vidéo, aux visioconférences ou à la lecture d'articles sur son double écran déplié. Replié, il peut s'utiliser comme un mini PC posé sur un bureau avec un clavier virtuel sur l'écran inférieur ou encore en mode tente, pour suivre un meeting, tout dépend de l'inclinaison.

Le Suface Duo peut s'utiliser dans plusieurs positions Crédit : Microsoft

Améliorer les usages des applications existantes

Les deux écrans sont indépendants. Ils peuvent chacun supporter une application différente ou en afficher une seule, étirée sur la surface totale ou optimisée pour fonctionner sur les deux écrans. Outlook peut par exemple afficher la liste des mails reçus à gauche et leur contenu à droite. Les deux écrans peuvent aussi interagir pour glisser des éléments d'une fenêtre à l'autre et faciliter les liens entre les applications.

Microsoft met en avant la possibilité de créer des combos d'application avec son Surface Duo Crédit : Microsoft

L'un des cas d'usage favoris de Microsoft est la possibilité de créer des combos d'applications, comprendre des duos de services complémentaires dont les usages sont améliorés par leur coexistence côte à côte. Par exemple : débuter la journée en ayant sous les yeux sa boîte mail et son calendrier pour organiser ses activités plus facilement sans avoir à jongler entre deux fenêtres.



Associé à un stylet, l'appareil permet aussi de prendre des notes manuscrites via OneDrive tout en assistant à une conférence en visio. Tous les logiciels de la suite Office 365 sont optimisés pour le Surface Duo et Microsoft travaille avec les développeurs des autres applications pour les adapter à ce nouveau format.



Microsoft met aussi en avant des usages plus loisirs. Associée au Xbox Game Pass et à une manette, un abonnement mensuel donnant accès à des centaines de jeux hébergés dans le cloud, le Surface Duo peut se transformer en console de jeu nouvelle génération. Posée en mode PC, il est possible de streamer une partie tout en ayant un oeil sur les commentaires.

Que faut-il en penser ?

Nous n'avons pas encore pu essayer cet appareil prometteur au contraire d'une poignée de journalistes spécialisés qui n'ont pas été très convaincus par la proposition de Microsoft. Selon eux, le Surface Duo est très utile pour les tâches de bureautique mais il est trop compliqué à manipuler lorsqu'il n'est pas posé, son clavier virtuel n'est pas facile à apprivoiser, il n'est pas bon en photo et son interface n'est pas assez véloce. Le tout pour un prix très prohibitif. Microsoft sait sur quoi il doit travailler pour les futures versions.