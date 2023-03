Météo : pourquoi faut-il débrancher sa box Internet pendant les orages ?

"Alerte orage : votre opérateur téléphonique vous conseille de débrancher votre box Internet". Des milliers de Français ont déjà reçu ce message lorsqu'un épisode orageux est annoncé et pour cause, chaque année, un certain nombre de box Internet rendent l'âme lors de ces violents épisodes météorologiques.

Dans les faits, la box Internet est très sensible à la foudre, car celle-ci peut provoquer des surtensions sur le système électrique et dans la foulée, faire "griller" ce petit boîtier, à l'image d'un certain nombre d'appareils électroniques. Ainsi, "la foudre peut fortement endommager votre Livebox et provoquer perte de connexion à internet et impossibilité d'utiliser votre téléphone", prévient Orange.

Aussi, pour protéger ses appareils électriques, il est recommandé d'installer un système de parafoudre sur son compteur électrique ou de brancher ses appareils les plus fragiles à une multiprise équipée d'un parafoudre. Sans quoi, il est plus prudent de débrancher sa box Internet lors d'un épisode orageux pour éviter la panne, même ci, en réalité, celle-ci est extrêmement rare - il faut vraiment que l'impact de la foudre soit à proximité directe de votre logement.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info