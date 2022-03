Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La star de la chanson américaine Miley Cyrus ne se produira pas au festival paraguayen Asunciónico. Son avion, frappé en plein vol par la foudre, a été obligé de faire un atterrissage d'urgence, obligeant l'artiste à annuler ses concerts en Amérique du Sud.

"Notre avion s'est retrouvé au cœur d'une tempête totalement imprévue et a été frappé par la foudre, a expliqué l'interprète de Wrecking Ball sur son compte Instagram. Mon équipe, mon groupe et ma famille qui voyageaient tous avec moi sommes en sécurité et nous avons pu réaliser un atterrissage d'urgence. Malheureusement nous ne pouvons pas nous rendre au Paraguay."

La chanteuse a accompagné son message d'une courte vidéo dans laquelle on peut avoir les éclairs à travers un hublot. Sur une photo, on voit même les conséquences de l'impact sur une des ailes de l'avion. Asunción, la capitale du Paraguay, connaît une période de fortes intempéries depuis deux jours avec des pluies impressionnantes et inondations.