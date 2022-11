Guerre en Ukraine : l’hiver, allié de Vladimir Poutine ?

Le sujet du jour. Depuis le 10 octobre 2022, Moscou multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, engendrant des conditions de vie extrêmement précaires. Privée d'eau, d'électricité et d'internet, la population ukrainienne se retrouve démunie de plusieurs ressources alors que la rigueur de l'hiver commence à s'installer.

Une stratégie russe dénoncée par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Près de Kiev et dans plusieurs régions ukrainiennes, un système de coupures de courants est programmé. Certaines villes sont ravitaillées par citerne.

Pourquoi on en parle ? L'hiver qui pointe le bout de son nez peut-il changer le cours de la guerre lancée par la Russie en février dernier ? Ces frappes sont-elles une nouvelle stratégie ? Sont-elles un aveu d'échec ?

Citation. "L'idée de Moscou, c'est d'user le moral de la population ukrainienne, et avec un hiver, d'une part caractérisée par le froid, donc il y a un besoin de chauffage. Et puis par la problématique de la lumière, les nuits sont beaucoup plus longues. Quand vous passez 12-14H dans l'obscurité, cela peut avoir un impact sur le moral de la population. C'est un calcul qui me semble étrangement aléatoire de la part de Vladimir Poutine parce que l'on voit depuis le début la résilience de la population ukrainienne et qui en quelque sorte s'organise pour faire face à ces coupures d'électricité, explique le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, le Général Jérôme Pellistrandi.

