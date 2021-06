Masse et poids : quelle est la différence ?

Dans la vie courante, nous utilisons souvent les deux mots indifféremment, que ce soit lorsque nous montons sur la balance ou lorsque nous nous lançons dans une recette de cuisine. Pourtant les deux concepts recouvrent des réalités différentes.

La masse d'un corps donne la quantité de matière qui le constitue, le nombre d’atomes si vous voulez. La masse ne change pas, où que l’on soit puisque cette quantité de matière est la même au niveau de la mer, en haut de l’Everest, dans la station Mir, sur la Lune, dans tout l’univers. Elle se mesure en kilogrammes. Et c’est bien cela que nous cherchons à réduire lorsque nous ne mangeons que la moitié du paquet de chips au lieu de le vider avant de l’éventrer pour y récupérer gras et sel mélangés... Si si, je vous vois !



Le poids, lui, change...

Le poids mesure une force liée à la gravitation. Il varie en fonction de l’endroit où l'on se trouve, de la masse (justement) de l'astre qui attire, de sa vitesse de rotation... Sur une autre planète ou même si on s’éloigne de la Terre, le poids change. Il est environ six fois plus élevé sur Terre que sur la Lune par exemple. L’unité de mesure du poids est le newton (N) du nom d’Isaac Newton, le célèbre savant anglais.

Le mystère du pèse-personne

Quand on monte sur la balance, elle nous donne un résultat en kilogrammes. Or, si vous avez bien suivi jusque-là, le kilogramme est l’unité de mesure de masse. Mais tout le monde a déjà fait l’expérience de monter sur le plateau du pèse-personne et de voir l’indication varier un instant. C’est encore plus flagrant si vous sautez (légèrement !) : c'est bien le signe que l'appareil est sensible à une force, donc au poids. Mais alors, pourquoi un résultat en kilogrammes ? Ce n'est qu'à la fin des années 1940 que le Newton a été adopté comme unité de poids. Auparavant, on utilisait le kilogramme-force, d'où la confusion sur le pèse-personne.



Comment trouver le poids de quelque chose quand on a sa masse ?

Il y a un lien entre poids et masse bien sûr. Pour trouver le poids, on multiplie la masse par l’intensité de la pesanteur. Logique. Et la pesanteur dépend de l’endroit où l’on se trouve. Donc à masse égale, on pèse plus ou moins lourd. Je pèse 60 kilogrammes-force sur Terre, je pèserais un peu moins de 10 kilogrammes-force sur la Lune et 150 kilogrammes-force sur Jupiter ! Tout ça sans changer de taille de maillot de bain puisque ma masse, elle, vous l'avez compris, ne varie pas... si je remplace les chips par des tomates cerises.