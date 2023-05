Festival de Cannes : Anna Biolay violemment critiquée sur les réseaux sociaux

Anna Biolay aux côtés de son père, l'artiste et comédien Benjamin Biolay, lors du 76e Festival de Cannes.

Jeudi 18 mai, Anna Biolay a fait ses premiers pas sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Une apparition remarquée, aux côtés de son père Benjamin Biolay, alors qu'ils montaient les marches pour présenter Rosalie, de la réalisatrice Stéphanie Di Giustio, film où ils se donnent la réplique.

La jeune comédienne est notamment critiquée pour être une nouvelle "nepo baby", c'est-à-dire une "fille de". Fille de Benjamin Biolay et de Chiara Mastroianni, elle est aussi la petite-fille des acteurs Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Plusieurs internautes lui ont donc reproché d'être privilégiée dans le milieu du cinéma.

"Elle ne prend la place de personne. Elle a passé 50 castings, elle a lu, travaillé, analysé des tonnes de films, elle ne sort pas de la rue, certes, mais elle n’a pas à subir tant d’ignominies du haut de ses vingt ans", a défendu sa tante, Coralie Biolay, sur son compte Instagram.

La jeune actrice attaquée sur son physique

Également victime de remarques sur son physique, sa tante dénonce "l'agression" que subit sa nièce : "J’aimerais simplement que tous ces gens derrière leurs écrans prennent conscience qu’ils tabassent gratuitement des enfants. Vous êtes monstrueux simplement."

Un message qui a également fait réagir Sandrine Kiberlain, mère de l'actrice Suzanne Lindon qui avait également subit le même type de critiques sur les réseaux sociaux : "Ça me retourne le bide. Anna est passionnée et passionnante. Laissez-la faire le beau chemin qu’elle mérite. Honte à vous les jaloux et haineux !", a-t-elle commenté à son tour.

Dans le film, présenté dans la sélection "Un Certain Regard" du Festival de Cannes, l'actrice ne joue pas la fille de Benjamin Biolay. Si Anna Biolay craignait de ne pas être retenue compte tenue de la ressemblance avec son père, ce dernier était revenu sur le déroulé du casting, dans une interview parue en août dernier dans Paris Match : "J’étais très heureux de partager ce moment avec elle, d’autant qu’elle a été castée dans mon dos. [...] Je l’ai tout de suite regardée comme les autres comédiennes."

