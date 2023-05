Anorexie, orthorexie, boulimie... Les réseaux sociaux aggravent-ils les troubles alimentaires ?

Le sujet du jour. Les beaux jours arrivent et l'on voit déjà en une des magazines féminins ces régimes "miracles", ces recettes pour manger sain, ces programmes sportifs, qui vous promettent un "summer body". Mais le culte de la minceur ne se cantonne plus à la presse. Il colonise désormais les écrans des smartphones.



Pourquoi on en parle ? Comment expliquer l'augmentation des troubles des conduites alimentaires (TCA) chez les adolescents ces dernières années ? Qu'est-ce que l'anorexie, la boulimie ou encore l'orthorexie ? Instagram, TikTok, YouTube malmènent-ils le corps et l’esprit en favorisant une culture "toxique" ?

Analyse. "On estime désormais que les troubles alimentaires concernent près d'1 million de personnes en France. L'anorexie mentale touche 1% des femmes et 0,3 % des hommes. Et selon une étude de The Lancet Psychiatry, un ouvrage de référence, la prévalence de ces maladies a augmenté de 15% pendant la pandémie liée au Covid-19. En France, les demandes de consultations ont explosé : +30%", explique Odile Pouget, journaliste santé à RTL.



"Il y a un lien extrêmement fort entre le stress, la dépression et les troubles des conduites alimentaires chez les jeunes. Il y a un lien important entre les perturbations de l’alimentations et le temps passé sur les réseaux sociaux, en particulier ceux véhiculant des images avec un phénomène de comparaison. Mais tout le monde ne développe pas des troubles des conduites alimentaires. Il faut avoir une vulnérabilité", précise Nathalie Godart, pédopsychiatre spécialiste des troubles des conduites alimentaires.

Le 2 juin 2023, se tiendra la Journée mondiale de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires. La ligne "Anorexie Boulimie Info Écoute" est joignable au 09.69.325.900



