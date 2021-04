Les infos de 12h30 - Espace : que va faire Thomas Pesquet dans l'ISS ?

publié le 23/04/2021 à 13:18

La mission Crew-2 suit son cours après le décollage de la fusée Falcon 9. Thomas Pesquet et son équipage vont donc mettre maintenant un peu moins de 24 heures pour rejoindre la Station Spatiale Internationale (ISS).

Désormais, une course poursuite avec la Station Spatiale s'engage. Une fois sur l'orbite de l'ISS, il faut la rattraper. Celle-ci va à 27.000km/h. Donc l'approche doit être précise, les quatre astronautes s'arrimeront demain en fin de matinée pour nous. Rien de nouveau pour Thomas Pesquet qui commence à bien connaître la maison, puisqu'il y a séjourné six mois lors de sa première mission, de novembre 2016 à mai 2017.

L'ISS va être surpeuplée pendant quelques jours, ils seront onze à bord, ce qui est assez rare. Sur place se trouvent déjà trois cosmonautes russes, qui sont arrivés en Soyouz la semaine dernière, quatre astronautes du premier vol de SpaceX, qui eux vont bientôt redescendre sur terre. S'ajoutent donc Thomas Pesquet et ses trois collègues, deux Américains et un Japonais.

Quelle est la mission de Thomas Pesquet ?

Comme la dernière fois, Thomas Pesquet va réaliser beaucoup d'expériences scientifiques. Une centaine en tout, de quoi l'occuper pendant 10 heures par jour. Il va par exemple étudier le vieillissement du cerveau en apesanteur, sur des mini-cerveaux, un ensemble de cellules qui miment les structures et les fonctions du cerveau, parce qu'un séjour dans l'espace fait vieillir le corps.

De plus, le spationaute va faire des sorties extravéhiculaires, notamment pour changer les panneaux solaires de la station spatiale. Enfin, il sera aussi contraint de réaliser deux heures de sport par jour, pour éviter la fonte musculaire due à l'absence de gravité.

