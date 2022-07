Mauvaise nouvelle pour les adhérents à la mutuelle Emoa. Cet organisme situé dans le sud de la France a laissé fuiter les données personnelles de 80.000 de ses usagers, révèle le service CheckNews du quotidien Libération, ce vendredi 29 juillet.

Les documents dérobés sur un serveur insuffisamment sécurisé entre mars et avril comprennent des informations personnelles comme les noms, prénoms, dates de naissance, codes postaux et mails des adhérents. Selon Libération, près de 3.000 d'entre eux ont aussi vu leur numéro de sécurité sociale compromis. Et certains doivent aussi déplorer la fuite de leur passeport, voire de leurs coordonnées bancaires.

Toutes ces informations sont compilées dans des fichiers qui sont vendus sur des forums cybercriminels depuis le printemps dernier, explique le quotidien. Une première fuite a été notifiée à la Cnil par la mutuelle qui a prévenu les adhérents concernés. L'organisme a ensuite été la cible d'un second piratage en avril visant le même serveur.

Les personnes dont les informations sont comprises dans ces bases de données sont susceptibles de faire l'objet de tentatives de hameçonnage et d'arnaques en tous genres pouvant aller jusqu'à l'usurpation d'identité pour celles dont les documents d'identité et les coordonnées bancaires ont été compromis.

