Le télescope spatial James Webb découvre une exoplanète qui contient du CO2

Le télescope spatial James Webb n’en finit plus de nous éblouir et de nous étonner. Après avoir offert d’incroyables images de différentes galaxies, il aurait récemment fait une incroyable découverte. Une planète, située à 700 années-lumière et faisant environ un quart de la masse de Jupiter contiendrait en effet du CO2.

L’exoplanète en question, situé en dehors de notre système solaire, est une géante gazeuse et chaude où la vie telle que nous la connaissons serait néanmoins impossible. Cette découverte conforte par ailleurs l'idée que de telles observations puissent être réalisées sur des planètes rocheuses, avec comme but ultime : trouver une autre planète dont les conditions seraient favorables à la vie.

Cette planète, appelée WASP-39 b et observée pour la première fois en 2011, a été choisie car plusieurs critères rendent son observation plus facile, au moment où les scientifiques évaluent encore les capacités du télescope, qui a révélé ses premières images il y a moins de deux mois.

D’autres télescopes plus anciens avaient déjà pu détecter de la vapeur d'eau, du sodium et du potassium dans l'atmosphère de cette planète, mais James Webb a réussi à aller plus loin grâce à son extraordinaire sensibilité dans l'infrarouge.

