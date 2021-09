États-Unis : deux enfants font fortune grâce aux bitcoins

C'est avec une précocité rare que deux enfants sont parvenus à récolter d'importants revenus. Aux États-Unis, Ishaan Thakur, 14 ans, et sa sœur, Aanya, 9 ans, ont passé leur été à créer une entreprise lucrative d’extraction de crypto-monnaie. Une manœuvre qui a permis au duo, basé à Frisco, au Texas, de gagner plus de 30.000 dollars (25.400 euros) par mois en minant du bitcoin, de l'éther et du ravencoin, trois crypto-monnaie.

Comme l'explique CNBC, dans un article repéré par Business Insider, c'est après avoir regardé des vidéos sur YouTube et effectué des recherches sur Internet, qu'Ishaan a converti son ordinateur en une plateforme d’extraction de crypto-monnaie, au mois d'avril.

"L’extraction de crypto est comme l’extraction d’or ou de diamants. Au lieu d’utiliser des pelles, vous minez avec des ordinateurs. Au lieu de trouver un morceau d’or ou un diamant dans la mine, vous trouvez une crypto-monnaie" a expliqué le jeune homme à CNBC.

Le premier jour, les frères et sœurs ont remporté 3 dollars avant que leurs revenus n'augmentant rapidement, leur permettant ainsi de renouveler et améliorer leur matériel informatique. Les deux enfants espèrent désormais que leurs bénéfices les aideront à payer leurs frais d'université.