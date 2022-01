Transports : pourquoi Fedex veut installer des antimissiles sur ses avions ?

Fedex, le transporteur de fret américain, fait une curieuse demande. Il souhaite installer sur ses avions des systèmes antimissiles. Le groupe travaille sur le dossier depuis 2019 et a demandé l'autorisation auprès de l'autorité aérienne des États-Unis.

Le transporteur souhaite s'équiper de systèmes infrarouges à l'extérieur de ses appareils pour se protéger des missiles et, donc, de la menace terroriste. En effet, ces dernières années, des avions de transporteurs ont été visés par des attaques terroristes.

Au micro de RTL, Xavier Tytelman, rédacteur en chef digital chez "Air et Cosmos", explique : "Ça remonte à 2003 quand DHL avait un Airbus qui avait été touché au décollage de Bagdad. Les pilotes avaient miraculeusement réussi à s'en sortir, mais sur ces zones à risques où des stocks militaires ont été pillés depuis des années, il y a des risques au sol".

Un seul avion équipé en France

Ce type de système serait précieux pour des appareils voyageant dans des zones particulières et peuvent faire face à des missiles de petite taille, tirés depuis l'épaule. Son fonctionnement est simple : il est installé sous l'avion. "Il va émettre un laser très puissant, précise Xavier Tytelman, qui va viser le directeur du missile et va perturber le système de détection et le faire tomber".

Israël est le seul pays qui équipe ainsi tous ses avions, la France ne le fait pas, à l'exception de l'avion présidentiel.