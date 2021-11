En regardant le ciel ce vendredi 19 novembre au soir, vous pourrez observer la pleine lune. Un événement régulier, mais qui fait l'objet de spéculations quant à ses effets, parfois avérés, parfois fictifs.

Commençons d'abord par le vrai : la Lune exerce bien une influence sur la Terre. Ses forces gravitationnelles sont responsables, entre autres, de la marée, et c'est ce pour quoi les grandes marées ont lieu lors de pleine lune. Quelques études, dont une suisse de 2013, ont établi un lien entre le cycle lunaire et les rythmes de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Conséquence : le temps pour s'endormir s'étendrait de cinq minutes et le sommeil profond diminuerait de 30%.

L'explication pourrait être, en partie au moins, psychologique. Une autre étude américaine, publiée en 2016, confirme cette variation dans le sommeil, mais note qu'il s'agit d'une "différence minime" de sommeil, à prendre avec des pincettes, car selon eux, cela pourrait ne pas avoir beaucoup d'intérêt d'un point de vue clinique.

Des fausses idées sur les accouchements

Une autre idée persiste dans l'imaginaire collectif, sans réel fondement : la pleine Lune causerait plus d'accouchements. Une supposition qu'aucune étude n'a pu confirmer, ou même montrer l'existence d'un lien de corrélation.

Pour ce qui est de la théorie selon laquelle la pleine Lune permettrait de faire pousser des plantes, là encore, celle-ci n'est que partiellement fondée. "Si la Lune a une influence sur la performance agronomique, elle est infinitésimale", note un rapport de 2012 de la Société nationale d'horticulture de France.