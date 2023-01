Montpellier-Nantes : pourquoi plusieurs banderoles ont provoqué l’ire de la ministre des Sports ?

La défaite de trop. Excédés par la nouvelle défaite de leur équipe le 11 janvier à Nice (6-1), les supporters de Montpellier ont manifesté leur mécontentement ce dimanche lors de la réception de Nantes.

Après avoir fait la grève durant les quinze premières minutes, ils sont entrés dans le stade et ont provoqué l'interruption du match pendant de longues minutes. Après la reprise, les supporters ont déployé plusieurs banderoles avec des messages homophobes : "Équipe de tapettes" ou "Allez tous vous faire enc...".

Des banderoles qui ont été condamnés ce lundi 16 janvier par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra : "Condamnation la plus ferme de ces images, de ces mots, de ces actes homophobes qui doivent disparaître des enceintes du football et du sport. Leurs auteurs doivent être identifiés, sanctionnés et tenus durablement à l’écart de nos stades", a-t-elle écrit sur Twitter.

Dans la foulée, le parquet de Montpellier a indiqué avoir ouvert une enquête pour "injures publiques à raison de l'orientation sexuelle", "introduction, détention et usage de fusée ou d'artifice dans une enceinte sportive" et "jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes".

Le club et la ville indignés

Dans un communiqué, le club de Montpellier, présidé par Laurent Nicollin, a condamné "avec la plus grande fermeté les propos homophobes tenus sur certaines banderoles". "Ce genre de propos ne peut être toléré" malgré le "contexte sportif compliqué", a-t-il ajouté. Le MHSC a précisé qu'il entendait rechercher lui-même les responsables : "Des investigations sont en cours et des plaintes seront déposées le cas échéant".

Au niveau local, les banderoles ont également été dénoncées sur Twitter par Hervé Martin, adjoint chargé des Sports au maire PS de Montpellier qui s'est dit "scandalisé" par ces "insultes vulgaires et homophobes". "J'espère que des sanctions seront prises", a-t-il ajouté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info