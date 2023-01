Le vent va encore souffler fort sur une partie du pays ce mardi 17 janvier. Dans son bulletin actualisé de 16 heures ce lundi, Météo-France a placé 13 départements français en vigilance orange pour vent, pluie-inondation, neige-verglas, et vagues submersion : l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, le Var, toute la Corse, le Cantal, la Lozère, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Après la tempête "Gérard" qui a touché la France ce lundi, c'est la tempête "Fien" qui va toucher la Corse, le Var et le Sud-Ouest. Pour tous ces départements, Météo-France prévoit de fortes rafales de vents, des vagues de submersion, soit des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières et enfin de la pluie.

Pour les autres départements placés en vigilance orange (l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, le Var, toute la Corse, le Cantal et la Lozère), Météo-France indique qu'ils seront touchés par de la neige et du verglas.

