Voiture de l'année 2023 : les coulisses d’un prix très prestigieux

Le sujet du jour. La Jeep Avenger a remporté le trophée de la Voiture de l’année 2023. Ce prix n’est pas seulement le plus réputé de l’industrie automobile, mais aussi le plus ancien. Sept voitures pouvaient prétendre au titre automobile le plus prestigieux en Europe et c'est finalement la seule Américaine de la liste qui a fini par l'emporter. De très nombreux aspects de la Jeep Avenger ont été déterminants pour la victoire, notamment son allure attachante et représentant parfaitement l'ADN Jeep, avec un modèle qui paraît plus gros qu'il ne l'est réellement.

Pas beaucoup plus lourde qu’une Zoé, sa taille ne dépasse pas les 4,07 mètres, à quelques centimètres d'une Clio actuelle. Pourtant, elle se donne des airs de baroudeuse et affiche une impressionnante autonomie de 400 km. Fabriquée en Pologne, elle part déjà fort avec plus de 10.000 réservations depuis le Mondial de Paris ou elle avait été dévoilée. Le modèle avec moteur à essence n'est pas disponible sur le marché français.

Pourquoi on en parle ? Quels sont les critères qui ont permis à la Jeep Avenger de gagner le prix ? Les membres du jury essaient-ils les voitures en amont ? Comment cela se passe ?



Analyse. "Le jury ne s'enferme pas dans une salle comme on peut l'imaginer pour décider quelle sera la voiture de l'année. Cela se passe sur le terrain. Concrètement en plusieurs étapes. La première, c'est d'essayer les voitures. On exclut évidemment des voitures type Ferrari, Lamborghini, etc. Le but, c'est de coller le plus possible à ce qui peut correspondre aux consommateurs européens, voire à une tendance", explique Christophe Bourroux, spécialiste automobile à RTL.

