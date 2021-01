La 5G disponible à Paris "avant fin février", selon Xavier Niel

et AFP

publié le 05/01/2021 à 01:07

La 5G sera disponible à Paris "avant fin février pour tous les opérateurs", a estimé lundi 4 janvier Xavier Niel, fondateur de l'opérateur télécom Free, alors que la capitale française ne bénéficie toujours pas du réseau mobile de dernière génération.

Plus de 7.500 sites 5G ont été ouverts commercialement par Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom depuis fin novembre en France, en dehors de Paris et des grandes métropoles, selon les données publiées par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep).

Pourquoi cela prend autant de temps ? "Parce que Paris a été une ville prudente, il y a eu une peur. La ville a essayé de faire les choses plutôt bien. J'étais un peu critique il y a un mois mais j'ai l'impression que les choses avancent dans le bon sens", a déclaré Xavier Niel dans un entretien sur BFM Business.

De Paris à Nantes, plusieurs maires de grandes villes ont décidé de lancer un "débat public" pour notamment répondre à un "besoin de transparence" des citoyens au sujet de l'impact du déploiement de la 5G sur l'environnement ou la santé. D'autres communes comme Lille ont déjà annoncé être en faveur d'un moratoire jusqu'à la publication prévue au printemps 2021 d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Une question de semaines ?

Soucieux d'éviter tout bras de fer, les opérateurs et les pouvoirs publics ont assuré qu'ils prendraient en compte les réticences locales pour désamorcer un sujet devenu polémique depuis que la Convention citoyenne pour le climat a elle-même recommandé un moratoire cet été. "On espère que c'est une question de semaines" pour voir Paris être couverte en 5G, a encore déclaré le fondateur de Free.

Si la 5G promet d'offrir, à terme, un débit jusqu'à 10 fois plus rapide, les opérateurs comptent avant tout sur son lancement pour gérer l'augmentation du trafic et éviter la saturation de leurs réseaux mobiles.