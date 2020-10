publié le 13/10/2020 à 16:09

Le contenu de la keynote a-t-il été révélé avant l'heure ? Le blogueur américain Evan Blass, célèbre pour avoir publié de nombreuses images de smartphones avant leur annonce officielle, vient de mettre en ligne des visuels supposés de tous les modèles d'iPhone 12 que doit présenter Apple lors de sa seconde conférence de presse de la rentrée, ce mardi 13 octobre à 19 heures (heure de Paris).

Les images sont présentées comme des visuels officiels du "special event" du groupe technologique américain. Elles montrent toute la gamme d'iPhone 12 mais aussi les versions Pro et Pro Max et l'iPhone 12 Mini, annoncé comme le nouvel entrant au catalogue d'Apple.

Selon ces visuels, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini seront proposés dans cinq coloris noir, bleu, vert, rouge et blanc. Les versions Pro et Pro Max seront quant à elles déclinées en bleu, or, graphite et argent.

Visuels supposés de l'iPhone 12 Crédit : Voice

Les images confirment la présence d'un nouveau scanner LiDAR à l'arrière de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max et des bordures plus carrées similaires à celles de l'iPad Pro. L'iPhone 12 et la version Mini se contenteraient de deux capteurs comme l'annoncent les rumeurs depuis plusieurs semaines.

Visuels supposés de l'iPhone 12 Pro Crédit : Voice

Le blogueur a également mis en ligne des visuels confirmant l'annonce imminente d'un HomePod Mini. La nouvelle version de l'enceinte connectée d'Apple devrait bénéficier d'un design sphérique plus compact et être proposée à un prix plus abordable que le premier HomePod qui n'a jamais réussi à trouver sa place face à Google Home et aux enceintes Amazon.

Cette fuite de visuels supposément officiels n'est pas courante pour Apple qui verrouille plutôt bien son processus de communication habituellement. Rendez-vous à partir de 19 heures pour découvrir si ces annonces se vérifient et si Apple a réussi à conserver quelques secrets.