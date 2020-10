publié le 12/10/2020 à 20:00

Dans quelques heures, Apple lèvera le voile sur les premiers iPhone compatibles 5G. La marque à la pomme organise une nouvelle keynote ce mardi 13 octobre à 19h pour présenter l’iPhone 12 et peut-être quelques accessoires surprises.

Beaucoup de choses ont déjà été écrites sur le prochain smartphone du groupe technologique californien. Les différents rapports dessinent une gamme articulée autour de quatre modèles, dont un iPhone 12 Mini plus compact et plus abordable, et deux version Pro qui concentrent l’essentiel des nouveautés.

Apple a-t-il encore des secrets dans sa manche ? Tour d’horizon des dernières rumeurs qui circulent dans la presse spécialisée avant la conférence.

L’iPhone 12 ne sera peut-être pas le premier iPhone équipé d’un écran 120 Hz. Selon le site GSMArena, la firme de Cupertino aurait finalement décidé de ne pas proposer d’écrans rafraîchis à 120 images par seconde cette année car cette technologie est trop énergivore. L’iPhone doit en effet déjà intégrer un modem 5G qui consomme davantage que la 4G.

Ajouter ces deux technologies la même année aurait porté préjudice à l’autonomie des smartphones. Apple aurait choisi de privilégier la 5G pour des raisons marketing : la nouvelle génération de réseau mobile est déjà déployée dans la plupart des marchés et le groupe ne veut pas prendre plus de retard sur ses rivaux qui commercialisent déjà des téléphones compatibles.



Une autonomie améliorée

L’un des principaux enjeux de l’iPhone a semble-t-il consisté à optimiser la gestion de l’énergie de l’iPhone 12 pour absorber l’intégration d’un modem 5G. Selon le leaker Max Weinbach, la version classique devrait proposer la même autonomie que l’iPhone 11 mais les versions Pro gagneraient une heure d’utilisation. La version mini serait un peu moins performante.



Le suiveur de l’actualité d’Apple avance aussi la possibilité que l’iPhone 12 soit équipé d’un système de reconnaissance faciale plus rapide que la génération précédente et capable de reconnaitre les visages sous plusieurs angles.

Un zoom plus performant et des photos macro

Selon lui, des améliorations sont également à attendre sur la partie photo avec un nouveau téléobjectif offrant un zoom optique X4 pour l’iPhone 12 Pro et x5 pour l’iPhone 12 Pro Max qui pourraient ainsi proposer un zoom numérique capable de zoomer jusqu’à 30 fois dans l’image. Apple utiliserait aussi un nouveau capteur ultra grand-angle pour proposer une fonction de macro photographie pour capturer des scènes à 2 cm du sujet.

L’iPhone 12 futur best-seller ?

Avec une gamme vraisemblablement composée de quatre modèles, Apple semble déterminé à segmenter davantage son offre cette année, avec notamment un iPhone 12 mini capable de rivaliser avec les produits de ses rivaux chinois sur le milieu de gamme. Selon le très bien informé analyste Ming-Chi Kuo, le groupe informatique miserait cependant davantage sur l’iPhone 12 classique pour tracter ses ventes. Apple aurait prévu que ce modèle constitue 40% des expéditions au lancement, contre 20% pour chacune des autres versions.