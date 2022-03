"Je n'ai rien signé avec Meta" : partager ce message sur Facebook est inutile

C'est une intox quasiment aussi vieille que Facebook. Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs du réseau social ont partagé à leurs contacts une longue note pour manifester leur opposition au traitement de leurs données personnelles par le groupe américain Meta, rapporte Le Figaro dans un article publié le 15 mars.

"Je n'ai rien signé avec Meta. La nouvelle règle Facebook, Méta commence demain où ils peuvent utiliser vos photos. N'oubliez pas que la date limite est aujourd'hui ! Cela pourrait être utilisé dans les poursuites contre vous. Tout ce que vous avez posté est publié aujourd'hui - même les messages qui ont été supprimés. Ça ne coûte rien, juste copier et poster, mieux que de regretter plus tard", indique notamment le message, qui évoque ensuite un texte de loi pour opposer à Facebook le droit d'utiliser les données personnelles de l'auteur de la publication.

Exemple de message partagé sur Facebook par un utilisateur Crédit : Capture d'écran Facebook

À travers cette publication, devenue virale dans la partie francophone du réseau social, les utilisateurs espèrent se protéger d'un éventuel partage des contenus publiés sur leur compte et de leurs informations personnelles par la maison-mère de Facebook. Sauf que ce message n'a aucune valeur juridique, comme toutes les boucles de messages de ce type publiées sur la plateforme depuis plus de dix ans. Seules les conditions générales acceptées lors de l'inscription à la plateforme sont en capacité de régir ses relations avec ses utilisateurs. Facebook ne se cache d'ailleurs pas de collecter des données sur ses usagers. Mais ces derniers ont la possibilité de restreindre l'étendue de ce traitement dans les paramètres de leur compte.

Le texte contient aussi de nombreuses erreurs. Facebook n'est pas devenu une entité publique en réorganisant ses activités sous l'égide de Meta et les points juridiques évoqués, le statut de Rome et l'UCC, sont deux textes qui n'ont strictement rien à voir avec la vie privée et les données personnelles. Le statut de Rome régit les règles de fonctionnement de la Cour pénale internationale, tandis que l'UCC est un ensemble de textes législatifs américain visant à harmoniser les lois commerciales des différents États du pays.

D'une manière générale, la meilleure protection contre le partage de vos données en ligne est de ne rien publier de personnel. Car rien ne disparaît jamais réellement d'Internet.