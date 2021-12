Au fil des ans, Facebook a accumulé une quantité astronomique de données personnelles sur ses utilisateurs. Ces informations sont le carburant de son modèle économique fondé sur d'intenses échanges entre les annonceurs et les sites Internet. Longtemps méconnue, l'étendue de cette collecte a été révélée au plus grand nombre lors de l'affaire Cambridge Analytica qui a contraint l'entreprise a restreindre les autorisations accordées à ses clients et à mettre en place des outils de contrôle des préférences publicitaires et des accès des applications plus accessibles pour ses utilisateurs.

Facebook permet aussi à ses membres de récupérer une archive compilant une bonne partie des informations qu'ils ont laissé sur la plateforme. Le processus peut être effectué à tout moment dans les paramètres du compte. Il est aussi suggéré par le réseau social lorsqu'un utilisateur demande la suppression définitive de son compte.

Sur un ordinateur, il faut cliquer dans la flèche en haut à droite de la page puis se rendre dans la rubrique "Paramètres et confidentialité", cliquer sur "Vos informations Facebook". Cette interface vous permet d'accéder aux informations que vous avez renseignées sur Facebook, de demander une copie de vos données dans le cadre d'un transfert vers un autre service, de gérer vos préférences en matière de suivi publicitaire sur les sites visités en dehors de Facebook mais aussi de désactiver ou supprimer définitivement votre compte.

La section qui nous intéresse ici est le téléchargement de vos informations. Facebook permet de télécharger une copie de ses données personnelles pour les sauvegarder ou les transférer vers un autre service. Le site vous propose de les télécharger en une seule fois ou de sélectionner seulement certaines catégories, parmi les messages, les éléments enregistrés, les publications, les pages, les sondages, les événements, les jeux, les lieux, les paiements, les stories, les groupes, les amis ou les intéractions, notamment.

Comment télécharger ses informations Facebook Crédit : Facebook

Deux formats sont proposés. Il est possible de recevoir ces informations au format HTML "pour les visualiser plus facilement", explique Facebook, même si la mise en page ne sera pas aussi claire et aérée que sur le réseau social. Vous pouvez aussi choisir le format JSON pour importer les données directement dans un autre service.

Le processus se veut sécurisé. Un mot de passe est défini pour protéger l'archive. Plusieurs heures sont nécessaires une fois que vous aurez sélectionné les éléments à télécharger avant que Facebook ne vous propose le lien de téléchargement dans un email et une notification sur le réseau social. Le lien expirera après quelques jours pour limiter le risque de fuite de données. Selon la quantité d'informations à compiler, le fichier peut faire seulement quelques mégaoctets ou grimper jusqu'à plusieurs gigaoctets.