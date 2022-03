Ce lundi 14 mars au matin, les Russes n'ont plus accès à Instagram. Depuis quelques heures, le réseau social est officiellement bloqué sur le territoire de Vladimir Poutine. Le chef d'Etat accuse tout le groupe Meta de propager des appels à la violence contre les Russes en lien avec le conflit en Ukraine. Comme Facebook et Twitter, Instagram se trouve désormais aussi sur la liste des sites en "accès restreint" publiée par le gendarme des télécommunications Roskomnadzor.

C’est une nouvelle étape du pouvoir russe qui s’efforce de contrôler strictement les informations sur le conflit en Ukraine. "Nous devons assurer la santé psychologique des citoyens, en particulier des enfants et des adolescents, pour les protéger du harcèlement et des insultes en ligne", justifie le bureau du procureur général de Russie. Depuis minuit, les comptes Instagram russes ne sont donc plus accessibles.

Nous faisons preuve d'indulgence [...] sur les discours violents telles que "mort aux envahisseurs russes" Responsable de la communication de Meta

Jeudi 10 mars, Meta, maison mère de Facebook et Instagram, avait annoncé qu'il y allait avoir des exceptions à son règlement sur les contenus violents et haineux. "En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreindraient normalement nos règles sur les discours violents tels que "mort aux envahisseurs russes" " a expliqué le responsable de la communication.

Le service presse de Meta indique à la rédaction de RTL que le groupe continue d'interdire 'les appels à la violence contre les Russes en dehors du contexte étroit de l'invasion actuelle". "Il s'agit de mesures temporaires destinées à préserver la voix et l'expression des personnes qui font face à l'invasion", ajoute le groupe.

La mise à jour du règlement ne concerne pas la France

Cette décision intervient après la publication d'un article de l'agence Reuters qui cite des courriels échangés par des modérateurs de contenus du géant des réseaux sociaux. Ces messages affirment que la mise à jour du règlement s'appliquait à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et l'Ukraine. La France n'est donc pas concernée.



Ce vendredi 4 mars, le procureur général de Russie avait demandé la reconnaissance du groupe Meta comme une organisation extrémiste. Ce dernier avait déjà réclamé le bannissement d'Instagram en Russie.