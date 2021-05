publié le 30/05/2021 à 00:05

"Tiangong" ("Palais céleste"), la station spatiale chinoise, devrait être opérationnelle en 2022. Pour le moment, la Chine poursuit l'acheminement d'équipements pour finaliser l'assemblage. Le pays vient d'envoyer un vaisseau cargo dans ce but ce samedi 29 mai ont indiqué les médias d'État.

Une fusée Longue Marche 7 de 14 tonnes a décollé du site de lancement de Wenchang sur l'île tropicale méridionale de Hainan avec à son bord de la nourriture, des équipements et du carburant, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle. Le vaisseau cargo s'est séparé avec succès du propulseur, s'est mis en orbite et a déployé ses panneaux solaires, a également indiqué l'agence, citant l'Agence spatiale chinoise (CMSA).

L'assemblage en orbite de la future station spatiale chinoise nécessite encore une dizaine de lancements. Une fois terminée, elle devrait rester en orbite terrestre basse pendant 15 ans. Après l'éventuel retrait de la Station spatiale internationale (ISS) après 2028, Tiangong pourrait devenir le seul avant-poste humain en orbite terrestre.

Trois astronautes rejoindront bientôt la station

"Nous transporterons d'abord le matériel de soutien, les pièces de rechange et les équipements nécessaires, puis notre équipage", a déclaré le directeur de la CMSA, Hao Chun, cité par Chine Nouvelle. Une fois le vaisseau cargo amarré à la station spatiale, la Chine commencera à préparer l'envoi dans l'espace de trois astronautes.

Pékin a affecté des milliards à son programme spatial pour tenter de rattraper les pionniers que sont la Russie et les États-Unis, avec des projets ambitieux en orbite terrestre et l'atterrissage de vaisseaux sans équipage sur la Lune et sur Mars. Mais le pays a été sévèrement critiquée par les États-Unis et de nombreux experts pour une violation potentiellement dangereuse des règles de l'espace. En effet, au début du mois, la Chine a laissé un énorme segment de fusée retomber en chute libre sur Terre après avoir lancé le module central de sa station spatiale.

La Chine ouverte a des collaborations, sans précisions

Bien que les autorités chinoises aient assuré qu'elles étaient ouvertes à des collaborations internationales dans leur station, le cadre de celle-ci reste peu clair. Mais l'Agence spatiale européenne (ESA) a déjà envoyé des astronautes en Chine pour s'entraîner à travailler dans Tiangong en prévision de son achèvement.

Au début du mois, la Chine a réussi à poser son rover "Zhurong" sur Mars, devenant le troisième pays seulement à avoir posé avec succès un engin sur la planète rouge. Le rover devrait bientôt commencer à étudier la géologie martienne. Il devrait passer trois mois à prendre des photos et collecter des données sur une vaste plaine de lave de l'hémisphère nord.