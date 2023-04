Alexis Michalik l'avoue. Il est devenu "accro"... à la réalité virtuelle, depuis plusieurs semaines. En tournée pour le film Les Trois Mousquetaires, dans les cinémas depuis le 5 avril dernier, celui qui incarne Villeneuve de Radis dans le long-métrage de Martin Bourboulon est revenu sur une anecdote récente, au micro de RTL, samedi 8 avril.

"Je suis tombé dans la réalité virtuelle, il y a deux mois [en février]. On était en tournée. On allait présenter le film et il y avait une salle de réalité virtuelle. On est vraiment devenus tous accro. On a acheté nos casques et maintenant on joue en réseau", raconte-t-il, dans son Journal inattendu.



Et pourtant, rien ne prédestinait celui qui a signé Edmond, en 2016, au théâtre à devenir un fan absolu de cette technologie. "Je ne suis pas très 'consoles' à la base. Mais, vraiment, cette expérience 'à la Inception', de vivre et d'aller tirer sur des zombies à plusieurs… c'est extraordinaire", estime-t-il. Après la comédie, la dramaturgie, la mise en scène ou encore la réalisation… Alexis Michalik s'est-il découvert un nouveau talent ? Une affaire à suivre.



Et ce, d'autant qu'après en avoir fait la promotion, le groupe Meta - qui édite Facebook - semble vouloir se retirer du métavers, présenté par certains comme la prochaine grande révolution technologique. Pour l'heure, elle peine à séduire.

