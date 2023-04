"Les Trois Mousquetaires" : tout ce qu'il faut savoir sur la superproduction française

Le sujet du jour. C'est le plus ambitieux projet du cinéma français depuis bien longtemps : le retour des Trois Mousquetaires sur grand écran, une première depuis les années 60. Deux films réalisés par Martin Bourboulon (Papa ou maman 1 et 2, Eiffel) sont prévus : le premier, D'Artagnan, sera en salles le 5 avril, et le second arrivera le 13 décembre. Il tournera autour du personnage de Milady.

À l’écriture, on retrouve le duo Alexandre de la Patellière-Matthieu Delaporte qui était derrière la pièce et le film Le Prénom. Ils ont été chargés de moderniser le roman d’Alexandre Dumas. Le tournage a lui duré neuf mois, d'août 2021 à avril 2022, intégralement en France.



Pourquoi on en parle ? Comment ce projet du retour au cinéma des Trois Mousquetaires est-il né ? Quels sont les enjeux autour de ces deux longs-métrages ? Comment s'est déroulé le tournage ? Et comment Vincent Cassel, François Civil, Pio Marmaï et Romain Duris sont-ils devenus des mousquetaires ?



Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï et François Civil dans "Les Trois Mousquetaires" Crédit : Julien Panié / PATHE FILMS – M6 FILMS

Analyse. Cette nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires offre un regard nouveau sur le genre "cape et d’épée", qui a été un grand genre du cinéma français.

"On a eu un savoir-faire sur lequel le cinéma français s’est appuyé pendant des décennies. Et on avait l’impression qu’on avait laissé tomber ce genre et passé le bébé aux Américains, qui en ont fait des trucs bancals... Ce qui extrêmement jouissif avec ce projet. C’est qu’on y revient avec de l’ambition, avec des moyens, avec des techniciens et avec une nouvelle génération d’acteurs", explique Stéphane Boudsocq, spécialiste cinéma de RTL, qui a pu suivre tout le projet et assister en exclusivité au tournage.



