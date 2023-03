INVITÉ RTL - "Les Trois mousquetaires" : François Civil raconte comment il a décroché le rôle de "D'Artagnan"

CINÉMA - François Civil et Martin Bourboulon sont les invités de Julien Sellier et de Stéphane Boudsocq

"Tous pour un et un pour tous !". C'est LA nouvelle adaptation très attendue des Trois mousquetaires, réalisée par Martin Bourboulon, qui sort ce mercredi 5 avril. Un premier volet D'Artagnan, avant un second Milady, en salles le 13 décembre. Et pour incarner à l'écran les légendaires personnages d'Alexandre Dumas, un casting ambitieux comptant la crème du cinéma français : Romain Duris, Pio Marmaï, Vincent Cassel et François Civil, ce dernier invité de RTL Soir ce vendredi 31 mars, et qui raconte avec beaucoup d'humour comment il a décroché le rôle.

"On me propose ce rendez-vous avec Dimitri Rassam, le producteur, pour me parler du projet", explique-t-il. "J'apprends que ce sont les '(Trois) Mousquetaires' et je me dis, il faut que je joue mon va-tout. J'avais les cheveux longs à l'époque, donc je me suis fait un petit catogan, je me suis taillé la moustache", explique le comédien de 33 ans.



Un panache à la D'Artagnan

"J'ai menti surtout. J'ai dit que c'était mon livre de chevet, que je le connaissais par cœur alors que je l'avais acheté deux jours avant en livre audio, en l'écoutant en fois trois (ndlr : trois fois la vitesse de lecture normale), pour essayer d'accélérer un peu sur l'histoire pour avoir quelques cartouches à lui sortir", s'amuse-t-il aujourd'hui.

Une audace pour décrocher ce rôle convoité, que n'aurait pas renié son propre personnage. "C'est un peu à la manière de D'Artagnan face à Tréville (ndlr : le capitaine des mousquetaires). Il arrive, en disant, 'je suis prêt pour être mousquetaire', ce qui n'est sans doute pas le cas. J'y suis allé un peu au panache", reconnaît-il.

