"Les trois mousquetaires" : un pour tous et tous pour le box-office !

Retrouver le goût de l'ambition pour mieux ramener le grand public dans les salles. Voilà l'ambition de départ de Pathé et de Dimitri Rassam autour du projet d'une nouvelle adaptation des Trois mousquetaires. Le cinéma français a longtemps pratiqué ce genre de fresques d'aventure à grand spectacle avant de passer la main aux studios hollywoodiens qui, eux-mêmes, ne sont sont pas privés d'adapter l'œuvre de Dumas. Alors pour revenir dans le jeu, il faut aussi des moyens : 70 millions d'euros ont été mis sur la table pour mener à bien ce projet courant sur deux films : D'artagnan le 5 avril puis Milady le 13 décembre...

C'est Martin Bourboulon, (Eiffel, Papa ou maman), qui est aux manettes. 9 mois durant, sur les plus beaux sites de France, (Paris ou Saint-Malo notamment), le réalisateur s'est plongé dans cette épopée cinématographie avec gourmandise et passion. Côté scénario, c'est le duo Alexandre De La Pattelière-Matthieu Delaporte qui a eu la lourde tâche de s'atteler à l'adaptation du roman original. Objectif : dépoussiérer sans trop trahir... Visuellement et narrativement, le résultat et bluffant, une sorte de western au cœur du XVIIème siècle !

Quant au casting des film, il est à l'image de l'ambition de départ : séduisant et moderne. François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï et Vincent Cassel incarnent les mousquetaires, entourés notamment d'Eva Green dans le rôle de la redoutable Milady ou de Louis Garrel, royal sous la couronne de Louis XIII... Vendu dans le monde entier, des "Trois mousquetaires" sont porteurs de beaucoup d'espoir et leur résultat au box-office aura forcément une conséquence sur l'avenir de ce style de film en France. L'équipe y croit : "Le comte de Monte Cristo" avec Pierre Niney est d'ores et déjà en chantier pour un tournage cet été...

