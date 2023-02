"Harry Potter" : pourquoi le nouveau jeu "Hogwarts Legacy" déchaîne-t-il les passions ?

Le sujet du jour. Poudlard, le château-école des sorciers, que le monde entier a découvert dans les livres de J.K. Rowling il y a 25 ans et tant admiré dans la saga des 8 films de la Warner Bros, est aujourd'hui décliné en jeu vidéo. Disponible en accès anticipé depuis le 7 février grâce à son édition Deluxe, le nouveau jeu a soulevé les foules, plus de 1,25 million de spectateurs étaient réunis sur Twitch lors du lancement.

Inspiré de l'univers Harry Potter, le jeu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, transporte les joueurs dans la peau d'un sorcier et écolier du célèbre château, mais aussi dans des espaces décrits dans les livres, mais qui n’avaient jamais été représentés jusqu'à aujourd'hui. Le joueur peut se balader dans tout le château, mais aussi bien au-delà. Une initiative qui fait la joie des fans de la saga.

Des appels au boycott se multiplient aux États-Unis et dans le monde en raison des propos transphobes de J.K. Rowling. Certains dénoncent le fait que l'autrice touchera des droits, malgré son absence de participation au développement du jeu. En attendant, le jeu est énorme succès alors qu'il n'est même pas encore officiellement sorti.



Pourquoi on en parle ? Pourquoi ce Hogwarts Legacy suscite-t-il autant de passions ? Qu’elles soient positives d’ailleurs ou négatives ? Qu’est-ce que ce jeu apporte de plus à l’éventail des déclinaisons déjà connues du petit sorcier ?

Analyse. "On se retrouve à la fin du 19e siècle dans la peau d'un nouvel étudiant qui rejoint Poudlard en cinquième année et alors qu'il essaye de vivre une scolarité à peu près normale. Il se découvre une sensibilité à une forme de magie assez ancienne, en parallèle à une révolte de gobelins qui se met en place. On va donc vivre une aventure qui n'a jamais été écrite", Matthias Luguin, journaliste RTL et spécialiste du jeu vidéo.



