"Harry Potter" : comment J.K. Rowling est-elle passée de l'ombre à la lumière ?

Le sujet du jour. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998 débarquait, dans les librairies françaises, un roman jeunesse racontant les aventures d'un petit garçon pas comme les autres. C'est le début d'un phénomène. Traduits en 84 langues, les 7 romans d'Harry Potter se sont écoulés à plus de 600 millions d'exemplaires dans le monde.



Une écrasante réussite pour J.K. Rowling, dont les manuscrits du premier tome ont été éconduits une douzaine de fois. L'histoire de ce petit sorcier orphelin, au caractère hors du temps, n'enthousiasme pas les éditeurs. À l'époque, le conte de fée est bien loin. Jeune mère divorcée et sans ressources, Joanne Rowling, devenue secrétaire par dépit et vivant d'aides sociales, persévère chaque jour à écrire les aventures d'Harry et de ce monde qui dissimule des pans entiers de sa vie personnelle.

La Britannique s'est inspirée de nombreuses personnes de son entourage, notamment de son meilleur ami de lycée, pour créer Ron Weasley. Quant au personnage de Gilderoy Lockhart, le professeur de défense contre les forces du Mal désigné dans le second tome, la romancière s'est inspirée de l'un de ses enseignants qu'elle avait en horreur. Dans ses romans se cachent aussi des vérités plus intimes, comme avoir choisi le 31 juillet comme la date d'anniversaire d'Harry, soit le même jour qu'elle. Hermione Granger, jeune sorcière et amie du protagoniste, serait construite à partir de la personnalité de l'autrice.

Pourquoi on en parle ? Comment J.K. Rowling s'est inspirée de sa propre vie pour écrire Harry Potter ? Qui était J.K. Rowling avant que son livre ne soit publié ? Comment est-elle arrivée à un tel succès ?

Analyse. "On retrouve beaucoup de J.K. en Hermione Granger. Hermione n'est pas issue d'une famille de sorciers, elle n'est pas de sang pur, elle est issue d'une famille de Moldus. Dans la bande, elle va être la plus talentueuse. C'est là où on peut faire un parallèle avec J.K. Rowling qui rêve de devenir écrivaine. En tout cas, ses parents n'étaient pas franchement d'accord pour qu'elle entame ce genre de carrière-là. Et finalement, elle va le devenir. Le personnage d'Hermione a les intuitions fulgurantes, elle sent les choses. Elle se passionne pour le savoir et J.K. Rolling est une curiosité incroyable, une inspiration inouïe", explique Hedwige Pasquet, directrice générale des éditions Gallimard jeunesse.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info