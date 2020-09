Facebook fait fusionner les chats d'Instagram et de Messenger

publié le 30/09/2020 à 17:12

Nouvelle étape dans la fusion programmée des chats de Messenger et Instagram. Facebook a annoncé ce mercredi 30 septembre que les messageries des deux applications étaient désormais interopérables. Les usagers d'Instagram se verront proposer prochainement une mise à jour les invitant à remplacer l'onglet Direct Message par Messenger. La fonctionnalité était jusqu'ici en phase de test. Elle sera déployée progressivement dans le monde entier dans les prochaines semaines.

S'ils l'acceptent, les adaptes d'Instagram pourront accéder à l'expérience de messagerie de Messenger et à toutes ses options, comme la possibilité de modifier les couleurs du chat, réagir avec n'importe quel emoji, d'envoyer des messages éphémères et de visionner des vidéos à plusieurs. Les utilisateurs de Messenger pourront alors joindre ceux d'Instagram sans disposer de l'application, et inversement, dans un grand mouvement de rapprochement entre le milliard d'inscrits revendiqué par les deux plateformes.

Pour l'occasion, Facebook introduit de nouvelles options de confidentialité pour permettre à ses utilisateurs de déterminer dans quelle mesure leurs contacts sur l'autre plateforme peuvent les approcher. Si un utilisateur d'Instagram ne souhaite pas être accessible au-delà de son cercle sur la plateforme, il pourra désactiver la fonction. Il conserva alors sa messagerie telle qu'il la connaît.

Facebook introduit de nouvelles options de confidentialité Crédit : Facebook

En permettant à ses utilisateurs d'échanger avec leurs proches sur deux des plus grands réseaux au monde sans distinction, Facebook se donne les moyens de consolider ses parts de marché à peu de frais face à son concurrent Message sur iPhone. La société prévoit également d'intégrer WhatsApp à l'expérience à moyen terme afin de proposer le chiffrement de bout en bout des communications par défaut sur toutes ses plateformes, option qui n'est pas encore proposée pour l'instant sur Instagram et Messenger.