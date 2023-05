Une erreur informatique a compromis les données personnelles de milliers d'usagers de l'Urssaf. Comme le rapporte le journal Le Monde, de nombreux internautes se sont plaints sur les réseaux sociaux au cours du week-end du 1er mai d'avoir reçu des échéanciers de régularisation de cotisations d'autres personnes par erreur.

Des témoignages évoquent la réception de documents de plusieurs dizaines de personnes, voire de "301 pages d'échéanciers Urssaf qui ne me concernent pas", dans l'un des cas les plus conséquents. Une fuite de données problématique dans la mesure où ces fichiers contiennent des informations personnelles sensibles, comme les adresses, les identités, les revenus et les coordonnées bancaires des usagers concernés.

Auprès du quotidien, l'Urssaf explique qu'une erreur informatique est à l'origine de cet incident. Sollicité par RTL, l'organisme précise que "environ 49.000 usagers étaient potentiellement impactés par la diffusion de leurs données" sur les comptes en ligne de 7.400 adhérents. Après investigation interne, l'Urssaf indique que ce chiffre a été relativisé le 3 mai à "10.640 usagers impactés par la transmission de leurs données personnelles". Ces personnes sont soit des entrepreneurs classiques, soit des travailleurs indépendants, mais pas des micro-entrepreneurs. Leurs échéanciers à jour ont été affichés sur les comptes en ligne de 7.400 travailleurs indépendants. Parmi eux, "1.650 personnes ont effectivement consulté ces fichiers avant que leur accès ne soit coupé", souligne l'organisme.

L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales indique par ailleurs être en train d'informer les usagers concernés. L'organisme demande expressément aux personnes ayant eu accès à des informations ne les concernant pas de les supprimer et conseille aux personnes dont les données ont été exposées d'être vigilantes sur d'éventuels mouvements bancaires suspects. L'Urssaf assure avoir notifié le problème à la Cnil, conformément au Règlement européen sur la protection des données personnelles.

