Attentats et catastrophes : pourquoi vous recevez une demande de mise à jour sur votre iPhone

Si vous utilisez un iPhone au quotidien, vous avez peut-être déjà reçu une demande de mise à jour des réglages opérateur de votre appareil. Cette notification vise à permettre au smartphone d’afficher les alertes du tout nouveau système d'information aux populations qui sera entièrement mis en place par les autorités françaises à la fin du mois de juin, rapporte BFMTV.

Baptisé FR-Alert, ce dispositif est le fruit d'une directive européenne adoptée fin 2018. Les élus européens ont souhaité rendre obligatoire la mise en place d'un dispositif européen permettant aux autorités d'alerter facilement et rapidement leurs populations par l'intermédiaire des téléphones portables sans que les utilisateurs n'aient à télécharger une application ou s'inscrire à un service.

Ce système vise à répondre à "tout type d'événement majeur justifiant d'alerter la population concernée pour une mise en sécurité", peut-on lire sur le site du ministère de l'Intérieur. Cela inclut les catastrophes naturelles (inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique), les accidents biologiques et chimiques (pollution, fuite de gaz, incident nucléaire), sanitaires (épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire), technologiques et industriels (panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel), les événements graves de sécurité publique mais aussi les actes à caractère terroriste.

Le dispositif utilise pour cela la technologie dite de la diffusion cellulaire pour envoyer un message à tous les smartphones bornant auprès d'une même antenne téléphonique ou d'un même réseau d'antennes au sein d'une zone prédéfinie. Directement acheminés par les opérateurs, les messages indiqueront la nature du péril, la zone géographique concernée et la conduite à adopter pour rester en sécurité.

Cette technologie n'est pas nouvelle. Elle est déjà utilisée depuis plusieurs années dans une vingtaine de pays, comme les États-Unis et le Japon, pour prévenir les ouragans et les tsunamis, par exemple. Elle a l'avantage de ne pas craindre la congestion des réseaux 3G, 4G et WiFi car les messages sont acheminés par les ondes radio. Les messages sont courts, moins riches et s'affichent directement sur l'écran du téléphone.

Le précédent projet d'application française a échoué

La France avait fait le choix de ne pas l'utiliser car la diffusion cellulaire nécessite des coûts importants pour mettre à jour les infrastructures des opérateurs et des services de l'État. Le gouvernement avait privilégié en 2016 l'application SAIP. Mais l'initiative fut abandonnée deux ans plus tard après l'échec du système lors de l'attentat de Nice au cours duquel les messages d'alertes sont parvenus aux utilisateurs plusieurs heures après le drame. Depuis, les autorités s'en remettaient à Facebook et Twitter pour alerter la population sur les réseaux sociaux en cas de péril majeur.

Tous les téléphones portables ne sont cependant pas configurés par défaut pour recevoir ces alertes. Le gouvernement entend donc compléter le dispositif par l'envoi de SMS géolocalisés afin de pouvoir toucher les personnes équipés de smartphones plus anciens, même si la diffusion des messages peut prendre plus de temps. Les utilisateurs de smartphones Android n'ont pas besoin d'effectuer une mise à jour car le dispositif d'alerte est directement implanté dans le système d'exploitation.

