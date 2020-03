Au Havre, la sirène d'alerte a retenti pendant de longues minutes, par erreur

publié le 10/03/2020 à 21:05

Aux alentours de 14 heures 40, la sirène d'alerte du Havre (Seine-maritime), a retenti durant de longues minutes ce mardi 10 mars. Positionnée au niveau des toits de l'hôtel de ville, la sirène aurait été déclenchée à la suite d'une "erreur de manipulation" relate France Bleu Normandie.

Surpris par ce signal sonore intervenant un mardi, et qui plus est en période d'épidémie, les citoyens, inquiets, se sont interrogés sur l'origine de ce signal et surtout sur son message. Nombreux sont les Havrais à avoir téléphoné aux pompiers, policiers et services de mairies pour faire part de leur stupéfaction et interrogations.

La ville a indiqué dans un tweet qu'il s'agissait "d'un déclenchement intempestif", et afin de rassurer la population, a précisé qu'"aucune mesure de confinement" n'était à mettre en place.

La sirène retentit au #Havre ce mardi après-midi. pic.twitter.com/rhnRpQ8t1j — Bouchard Murielle (@mubouchard14) March 10, 2020

France Bleu précise que la communauté urbaine du Havre a détaillé qu'il s'agissait "d'une défaillance du système informatique", avant d'ajouter que les services du Havre Seine Métropole étaient en train de procéder à des vérifications.