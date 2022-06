Pourquoi nous n’entendrons plus les sirènes le 1er mercredi du mois

C'est un son caractéristique qui se déclenche le 1er mercredi du mois qui va bientôt disparaître. Le signal national d'alerte est censé prévenir les Français en cas de grave danger. Le problème, c'est qu'il est mal connu et mal compris et ce système qui date de la Seconde Guerre mondiale va être remplacé à la fin de ce mois de juin.

Un nouveau dispositif qui prendra la forme d'une notification sur les smartphones va être déployé en remplacement. Le message sera accompagné d'un son : plus l'alerte sera grave, plus le niveau sonore sera élevé. Des conseils vous seront donnés. Par exemple, en cas de risque chimique, il faudra vous enfermer dans un bâtiment, fermer les portes et les fenêtres et couper la ventilation.

Il n'y aura pas besoin de télécharger d'application ou de vous inscrire : tous les smartphones recevront l'alerte. Si vous possédez un IPhone, Apple doit vous envoyer une mise à jour d'ici la fin du mois. Le message sera géolocalisé, c'est-à-dire qu'il ne concernera que les zones touchées par l'alerte et seront envoyés par les antennes des opérateurs situées dans ce périmètre.

Dans un premier temps seuls les téléphones avec la 4G recevront ces alertes. Puis, dans un deuxième temps, les appareils plus anciens seront notifiés par SMS.

