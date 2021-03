publié le 25/03/2021 à 12:23

Les applications du groupe Facebook connaissent des problèmes récurrents ces derniers temps. Quelques jours après un précédent incident d'ampleur, le 19 mars, Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger étaient de nouveau perturbés par une panne majeure dans la matinée du jeudi 25 mars.

Conséquences de cette panne : certains utilisateurs rencontrent des difficultés pour échanger avec leurs contacts sur WhatsApp et Messenger mais aussi pour consulter leurs stories sur Instagram et plus largement des ralentissements sur tous les services concernés.

Selon le site spécialisé dans les incidents des plateformes numériques Down Detector, les dysfonctionnements ne sont pas circonscrits à la France. Des rapports d'incident ont aussi été observés en Italie, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Facebook n'a pas encore communiqué sur l'origine de la panne.