WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger en panne ce vendredi soir

publié le 19/03/2021 à 19:07

Il était impossible de se connecter à WhatsApp pendant plusieurs minutes ce vendredi 19 mars au soir. L'envoi de messages sur Messenger, la messagerie instantanée de Facebook était également très perturbé. Enfin, Instagram affichait le message "5xx Server Error" sur la version web et "une impossibilité d’actualiser le fil" sur l’application.

Selon le site spécialisé Downdetector, il s'agissait d'une panne mondiale, encore inexpliquée. Les fonctionnalités des différentes messageries et du réseau social sont revenues aux alentours de 19h10.

Les trois plateformes ont pour point commun de faire partie de la galaxie Facebook, ce qui a amené les utilisateurs de Twitter à faire remonter l'information, notamment via le mot-dièse #InstagramDown. Plus 13.000 signalements ont émergé aux États-Unis, et plus de 20.000 en France, révèle Downdetector relayé par BFMTV.