Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs

Les rumeurs avaient vu juste. Dans le sillage de Twitter, le groupe Meta s'apprête à lancer un abonnement payant appelé Meta Verified pour permettre aux utilisateurs de Facebook et Instagram de faire certifier leur compte sur les plateformes et de profiter d'un certain nombre d'options exclusives.

"Cette semaine, nous commençons à déployer Meta Verified - un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte avec une pièce d'identité officielle", a écrit Mark Zuckeberg sur sa page Facebook.

Le patron du groupe américain présente cette nouvelle fonctionnalité, décrite comme un gage d'authenticité et de sécurité, comme "une protection supplémentaire contre l'usurpation d'identité" susceptible de toucher ses utilisateurs. La formule donnera également accès à "un accès direct au service client" des plateformes et à des autocollants exclusifs pour les Stories.

Meta Verified sera proposé à 11,99 dollars par mois en s'abonnant depuis la version Web du réseau social ou 14,99 dollars par mois en souscrivant depuis un smartphone, Meta répercutant la commission prélevée par Apple et Google.



Une nouvelle source de revenus

Le dispositif, réservé aux plus de 18 ans, sera conditionné à l'enregistrement d'une pièce d'identité officielle correspondant au nom et à la photo figurant sur le compte. Il sera lancé dans la semaine en Australie et en Nouvelle-Zélande avant d'être étendu à d'autres pays. Sollicité par RTL à propos d'un éventuel lancement en France, Facebook n'avait pas encore donné suite à nos questions à l'heure où était publié cet article.

L'arrivée de "Meta Verified" marque un changement important dans le système de vérification des comptes Instagram, réservé depuis 2018 aux comptes de personnalités célèbres dans leur domaine, qui a donné lieu par le passé à des pratiques illégales d'employés de plateforme qui revendaient des badges bleus à des utilisateurs contre des milliers de dollars.

Le recours aux abonnements s'inscrit dans un mouvement plus global qui voit les géants de la tech explorer de nouveaux moyens de dégager des revenus face à une conjoncture économique défavorable depuis plusieurs mois.

Ces dernières semaines, Twitter avait déjà lancé sa formule Twitter Blue offrant, moyennant une douzaine d'euros par mois, l'accès à un compte certifié et plusieurs options supplémentaires comme la possibilité d'éditer un tweet a posteriori. L'implémentation de cette offre avait d'ailleurs donné lieu à plusieurs débordements sur Twitter, lorsque des utilisateurs se sont faits passer pour des comptes de grandes marques et de célébrités.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info