INVITÉ RTL - Les extraterrestres existent-ils vraiment ? Un astronome répond

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, des extraterrestres vivent probablement. Tout du moins, Franck Marchis en est persuadé. Astronome, planétologue et directeur scientifique de la compagnie Unistellar, ce scientifique franco-américain mène des recherches à l'institut SETI afin de trouver des traces de vies, voir de civilisations entières d'extraterrestres.



Comment s'y prend-il ? "On écoute les étoiles", répond Franck Marchis, qui nous éclaire sur sa démarche scientifique : "On cherche à détecter un signal provenant de ces étoiles qui ne serait pas naturel".

Son but est ainsi de prouver l'existence d'une vie intelligente en dehors celle qui existe sur Terre en parvenant à capter des signaux extérieurs. Pour y parvenir, l'astronome traque les signaux non naturels, "comme un extraterrestre qui utiliserait une télévision ou qui aurait créé un émetteur radio, et qui voudrait nous dire qu'ils sont là".

La difficulté, ce n'est pas de savoir qu'ils existent, c'est de pouvoir les trouver Franck Marchis

L'astronome a littéralement la tête dans les étoiles, puisqu'il est sûr que des extraterrestres existent. "Je suis persuadé qu'avec les chiffres que l'on a actuellement sur le nombre d'étoiles qui ont des planètes, qu'il y a très certainement de la vie intelligente ailleurs dans notre galaxie", confie-t-il avec l'espoir d'un scientifique qui a passé sa vie en quête d'une preuve.

Force est de constater qu'aujourd'hui, de tels indices n'ont pas encore été découverts, mais Franck Marchis ne perd pas espoir. "On n'en a pas encore trouvé et on la cherche toujours, mais nous allons la trouver", martèle-t-il. "L'Institut SETI et d'autres chercheurs vont trouver dans les dix ou quinze prochaines années un signal extraterrestre ou l'existence d'une signature biologique montrant qu'il y a de la vie extra terrestre sur une planète autour d'une autre étoile".

Si l'on en croit ce spécialiste des civilisations extraterrestres, il ne s'agit que d'une question de temps avant que l'humain ne les rencontre. Dès lors, il faudra faire face à un obstacle de taille : "La difficulté, ce n'est pas de savoir qu'ils existent. C'est de pouvoir les trouver et de communiquer avec eux".



