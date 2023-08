Facebook, Amazon, TikTok... Que va changer le DSA, la nouvelle arme de l'Europe face aux géants du Web ?

L'Europe muscle son jeu face aux géants du Web. Cinq ans après le règlement européen sur la protection des données (RGPD), qui fait aujourd'hui figure de référence pour protéger les données personnelles des internautes, l'Union européenne met en place le Digital Services Act (DSA), un texte fondateur visant à réguler les pratiques des grandes plateformes numériques que nous utilisons au quotidien.

Le DSA, qui entre en vigueur ce vendredi 25 août, fixe un ensemble de règles pour responsabiliser les plateformes numériques. L'objectif du texte est de lutter contre la diffusion de contenus illicites ou haineux, les produits illégaux, le harcèlement et la désinformation. Il met en pratique un principe simple : ce qui est illégal dans la vie de tous les jours doit aussi l'être en ligne.

Dans le viseur du DSA, Bruxelles a retenu 19 "très grandes plateformes en ligne" ou "moteurs de recherche" utilisés par au moins 45 millions d'utilisateurs européens chaque mois. Sont concernés les célèbres Gafam Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais aussi TikTok, X (ex-Twitter) et Instagram. On retrouve égalment Snapchat, Pinterest, LinkedIn, AliExpress, Booking, Wikipedia, Zalando et Bing.



Des retraits de contenus plus rapides et des plateformes plus transparentes

Concrètement, ces grandes plateformes sont soumises dès aujourd'hui à de nouvelles obligations : retirer les contenus illicites le plus rapidement possible, recruter plus de modérateurs et coopérer avec les autorités. Les internautes pourront plus facilement signaler les vidéos et des commentaires illégaux. Un bouton visible et identifié devra être mis en place sur toutes les plateformes. Au niveau national, des signaleurs de confiance auront la charge de signaler aux plateformes les contenus devant être supprimés en priorité, via la plateforme officielle Pharos, par exemple.