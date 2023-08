Vol de données à Pôle emploi : 10 millions de personnes potentiellement concernés

LA RÈGLE D'OR NUMÉRIQUE - Faux mails et SMS : comment éviter les arnaques ?

LA RÈGLE D'OR NUMÉRIQUE - Faux mails et SMS : comment éviter les arnaques ?

Coup dur pour Pôle emploi. Une attaque informatique d'ampleur survenue il y a quelques semaines a entraîné le vol des données de 10 millions de demandeurs d'emploi, a révélé l'organisme mercredi 23 août. L'incident trouve sa source dans la violation du système d'information de l'un des prestataires de Pôle emploi, l'entreprise Majorel, qui s'occupe du traitement des documents des allocataires.

D'après les informations du Parisien, près de 10 millions de personnes pourraient être concernées par l'incident. Il s'agit de personnes qui avaient le statut de demandeur d'emploi en février 2022. D'anciens inscrits peuvent également être touchés par ce vol. Parmi les données compromises figurent les éléments relatifs à l'identité des personnes, leur statut actuel ou ancien de demandeur d'emploi ainsi que leur numéro de sécurité sociale. En revanche, l'établissement public assure que les coordonnées bancaires et les mails ne sont pas concernés et qu'il n'y a aucune incidence pour l'indemnisation et l'accompagnement proposés aux usagers.

Au regard de la nature sensible des données volées, les victimes de la fuite sont invitées à faire preuve de vigilance. Elles pourraient être exposées à l'avenir à des tentatives de démarchage, de piratage et d'usurpation d'identité. Les victimes seront informées individuellement par l'organisme. Un soutien est proposé au 39 49 pour les accompagner. L'incident a été notifié à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) conformément au RGPD. Pôle emploi avait déjà fait l'objet d'une fuite de données en juin 2021 qui avait compromis les informations de 1,2 million d'inscrits.