Le JWST, plus grand télescope jamais mis en orbite sera lancé depuis Kourou, en Guyane française ce vendredi. Remplaçant du célèbre télescope Hubble, lancé en 1990, le JWST doit explorer avec une précision inégalée toutes les phases du cosmos, jusqu'aux premiers âges de l'Univers et la formation des premières galaxies. Avec son immense miroir primaire de plus de 6,5 mètres de diamètre, il fait presque trois fois la taille de celui de Hubble. Il sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour une mission de 5 à 10 ans.

Son objectif : "Aider à comprendre les origines de l'univers et notre place dans celui-ci", écrit la Nasa qui précise que le télescope "observera directement une partie de l'espace jamais vue auparavant".

Détecter des traces de vie ?

"Les astronomes du monde entier pourront alors effectuer des observations scientifiques

pour élargir notre compréhension de l'univers. Webb complétera également la science réalisée par d'autres missions de la NASA", explique encore l'agence. En effet, le JWST sera capable de voir beaucoup plus loin que le Hubble, donc à l'extérieur de notre galaxie, mais il permettra également une meilleure observation de notre Système solaire.

Alors, c'est forcément une question que tout le monde a en tête, le JWST pourra-t-il détecter des formes de vie lointaines ? C'est un des objectifs en effet. La Nasa explique que ce télescope est "un outil puissant pour étudier l'univers proche", et ainsi comparer avec précision la structure de certaines planètes de notre Système solaire avec celle d'exoplanètes.

Ces exoplanètes, donc en dehors du Système solaire, seront observées par James Webb qui pourra détecter "les régions où une planète pourrait abriter de l'eau liquide à sa surface, et pourra déterminer si et où des signatures d'habitabilité peuvent être présentes", explique la Nasa.