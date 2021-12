Comment se déroule un vol en apesanteur Air Zero G

Novespace est une entreprise un peu particulière. Depuis 1986, elle organise des vols "Zéro-G', autrement dit, des vols en apesanteur. Jean-François Clervoy est le directeur de Novespace. Dans le quatrième épisode de La Fabrique de l'espace, l'ancien astronaute revient sur le fonctionnement de ces vols qui permettent aux futurs astronautes de s'habituer à l'absence de gravité et aux scientifiques de mener des expériences en physique fondamentale, sans quitter la Terre.

Ces vols atypiques ont lieu dans des avions de ligne réaménagés. "Dans un gros avion, on retire une grande partie des sièges et une grande partie de la cabine est totalement vide. On capitonne le plancher, les parois, le plafond et on peut fixer des expériences pour faire de la recherche en apesanteur", explique Jean-François Clervoy.

Les vols paraboliques sont le fruit d'une manoeuvre de pilotage qui demande une maitrise très fine. "Le pilote tire sur le manche, comme pour démarrer un looping. Imaginez un avion de ligne qui démarre comme un looping et arrive le nez vers le haut, à peu près à 50 degrés au dessus de l'horizon, ce qui est totalement inhabituel pour un avion en ligne. Il n'y a aucun avion de ligne qui fait ça dans son opération normale", détaille le Senior Astronaut de l'Agence spatiale européenne.

22 secondes en apesanteur

Au total, pas moins de trois pilotes sont mis à contribution pour recréer cet effet d'apesanteur. "Il y a un pilote qui agit sur la profondeur. Il pousse ou tire le manche. Un autre agit sur l'autre manche pour le roulis. Il tourne le volant à droite ou à gauche pour garder les ailes horizontale. Enfin, un troisième pilote agit sur la manette des gaz pour équilibrer la poussée et la traînée", récapitule Jean-François Clervoy.

Le résultat vaut le détour. "Pendant 22 secondes, on est exactement dans le même état d'apesanteur que les astronautes dans l'espace", résume l'astronaute. "La première fois qu'on flotte librement, c'est sensationnel. Tous les passagers, quels que soient leur âge, leur profession, leur origine sociale ou culturelle, tous, à la première parabole, c'est le fou rire, la banane jusqu'aux oreilles. Tous retournent en enfance". Et à ce jour, les vols paraboliques sont le seul moyen de recréer de l'apesanteur, tout en restant sur Terre.



>> La Fabrique de l'espace, un podcast présenté par Jules Grandsire de l'Agence spatiale européenne, qui nous fait découvrir celles et ceux qui font l'espace. Des astronautes bien sûr, mais aussi ses collègues à Terre, des personnes passionnantes, talentueuses, mais souvent méconnues. Un podcast RTL, coproduit par Colby Co. / T2CS, avec le soutien de l'Agence spatiale européenne.