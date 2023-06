L'avion vert fait beaucoup parler de lui depuis l'ouverture de la 54e édition du salon du Bourget, le plus grand salon aéronautique au monde. Il s'agit d'un avion qui n'émet plus de CO2, neutre en carbone. En 2019, selon l'ADEME, en France le secteur aérien a émis directement 24 millions de tonnes de CO2, soit 5% des émissions de CO2. C'est deux fois plus qu'il y a 30 ans.

Cet avion vert a des chances de se populariser, mais pas tout de suite. Il faut innover et investir énormément. Il existe déjà des avions 100% électriques dans les aéroclubs notamment. Ils peuvent embarquer deux personnes et parcourir 200km. Mais, au Bourget a été présenté un premier avion régional, hybride avec 19 passagers à bord. "On le recharge avec un super chargeur, comme une voiture électrique", détaille Jérémy Caussade, président d'Aura Aéro. "Il va falloir équiper les aéroports et le but est d'être capable de le charger en environ 30 minutes".

Recharger les batteries donc et faire le plein de carburant durable. Cet avion se servira de l'électrique pour décoller, atterrir et une partie du vol, mais le carburant reste nécessaire car l'avion a un rayon d'action de 600km. Ce carburant durable est aussi appelé le SAF pour "sustainable aviation fuel". C'est du carburant issu d'huiles de friture ou encore d'algues. Ce SAF est désormais obligatoire dans les réservoirs des avions à hauteur de 1%.



Un carburant durable mais très cher

Le problème du SAF reste son prix. "Aujourd'hui, une tonne de fuel c'est 800 euros. Une tonne de carburant durable, en moyenne dans le monde c'est 3.500 euros la tonne. En France, nous l'achetons à 5.000 euros la tonne", déplore Anne Rigail, la Directrice générale d'Air France.

Forcément ce coût se répercute sur le billet, de 1 à 24 euros selon le voyage et la classe choisie. "Un des enjeux, si on se projette à 2030, un Nice-Singapour aller-retour avec 10% de carburant durable, au tarif que nous payons aujourd'hui, ce sera 110 euros de plus pour un passager en économie", ajoute Anne Rigail. Tout l'enjeu est là : augmenter la production de SAF en France pour faire baisser les prix, afin que le tarif du billet n'explose pas ces prochaines années.

Une usine de production ouvrira d'ailleurs en France à Lacq dans les Pyrénées-Atlantiques en 2028. En attendant, la compagnie renouvelle sa flotte. Les derniers Airbus A220 consomment 25% de moins que l'ancienne génération d'avion.



Les constructeurs innovent aussi

Airbus planche toujours sur son avion à hydrogène d'ici 2035. Sa filiale Upnext vient d'annoncer au Bourget qu'elle va expérimenter des piles à hydrogène dans un Airbus A330. L'objectif est d'utiliser cette pile pour faire fonctionner la climatisation, l'éclairage et certaines commandes de bord qui fonctionnent aujourd'hui grâce au bon vieux kérosène.

Grâce à ce genre d'innovations, les émissions vont baisser, selon l'ADEME. Les émissions de CO2 passeraient de 24 millions de tonnes par an à 10 millions de tonnes par an en 2050 grâce à l'innovation dans l'aérien et 5 millions de tonnes si on limite le trafic. On reste encore loin du zéro émission. Pour produire de l'hydrogène il faudra des centrales et pour produire du carburant durable, des usines. Pour l'instant, ces projets en sont au stade embryonnaire.