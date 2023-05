Interdire l'avion au profit du train ? L'idée est séduisante sur le papier, mais dans la réalité c'est une tout autre affaire.

Le décret, qui interdit les vols lorsqu'il existe un trajet en train en moins de 2h30 est entré en vigueur ce mardi. La mesure existe depuis 3 ans, mais le ministre des Transports Clément Beaune s'est félicité de cette avancée "majeure", "une première mondiale" dit-il.



Toutefois, si le principe est honorable, ce n'est qu'un début. Car il y a tellement d'exceptions que l'avion a encore de beaux jours devant lui.

Première exception : la liaison en train doit permettre plus de 8 heures de présence sur place dans la même journée. Deuxième exception : le train doit être direct, pas de changement. Il faut aussi qu'il propose plusieurs horaires, si possible tôt le matin et tard le soir.

Troisième exception : le trajet doit s'effectuer entre des gares desservant les même villes que les aéroports concernés. Vous pourrez donc faire Roissy-Nantes, mais plus Orly-Nantes. Idem pour Bordeaux, ou encore Lyon.

Et, par ailleurs, en dehors de toutes ces exceptions, il faut également prendre en compte qu'il manque des lignes de train. Le maillage du pays comporte en effet nombre de trous. Nous faire préférer le train à l'avion, ce n'est donc pas pour demain.

