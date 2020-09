publié le 22/09/2020 à 13:17

Peut-on voler sans consommer de carbone ? C'est la question à laquelle Airbus tente de répondre. Le géant de l'aviation a annoncé le lundi 21 septembre s'être fixé un délai de 15 ans pour pouvoir propulser des avions uniquement à l'aide d'hydrogène.

Cette innovation viendra prendre la place des engins traditionnels, alimentés au kérosène. En attendant 2035, le PDG d'Airbus, Guillaume Faury invité sur RTL, compte tout de même prendre des mesures pour limiter la pollution, "d'ici là, on continue d'améliorer nos avions, à voler avec les avions modernes et à remplacer les vieux avions par de nouveaux avions qui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement".

Airbus a donc présenté trois modèles d'avion à hydrogène. Pour le moment, ils ne restent qu'au stade de concept. Le premier, le AirbusZEROe Turboprop, est "un avion qui est un turbopropulseur, un peu comme un avion de transport régional, avec des hélices entraînées par un turbomoteur".

Le concept de l'AirbusZEROe Turboprop Crédit : Airbus.com

Le second conserve également un design très classique, se rapprochant des avions de ligne actuels. Il s'agit de l'AirbusZEROe Turbofan, "une version d'avion qui est plus grosse et qui entraînera le transport de 120 à 200 passagers sur 2.000 nautiques", décrit Guillaume Faury. À l'instar des A380 actuels celui-ci sera également équipé de turbomoteurs.

Le concept de l'AirbusZEROe Turbofan Crédit : Airbus.com

Enfin, le troisième et dernier concept d'avion à hydrogène sort du lot visuellement. L'AirbusZEROe Blended Wing Body possède "une aile volante, ce qui est beaucoup plus efficace d'un point de vue aérodynamique".

Un avion, à l'apparence révolutionnaire, dans lequel on pourrait se sentir dépaysé, "on n'est plus dans un fuselage avec des fenêtres à pouvoir regarder dehors comme aujourd'hui. Il y a des hublots mais il n'yen a plus pour tout le monde", explique le PDG d'Airbus, promettant "une expérience passager différente".

Le concept de l'AirbusZEROe Blended Wing Body Crédit : Airbus.com