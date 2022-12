Noël 2022 : quelles sont les émissions de gaz à effet de serre particulières en cette période de fête ?

Est-ce que Noël aurait quelque chose à voir avec le pétrole, le gaz ou le charbon ? Malheureusement oui. En cette période de fêtes, en général, les familles se regroupent et se retrouvent. Les déplacements que ces regroupements vont engendrer, sont donc un réel émetteur de gaz à effet de serre.

Mis à part les petits trajets en voiture ou en train, ce sont principalement les déplacements en avion qui sont ici visés. Dans le cas de famille grandement dispersée, l'impact peut être particulièrement important. Autre secteur émetteur, celui des jouets et des cadeaux qui doivent, avant d'être mis sous le sapin, être fabriqués. Petit problème, quand vous regardez dans un rayon de jouets pour enfant, la provenance des objets, vous n'avez pas beaucoup de "Made in matière naturelle" ou de "Made in à côté".

La plupart sont conçus très loin et avec des matières telles que le plastique ou le métal. À noter que dans les émissions d'origines industrielles, fabriquer de l'acier et la chimie de base, c'est la moitié des émissions industrielles directes. En cette période de fêtes, le choix des cadeaux peut donc avoir un effet important sur la planète, et bien choisir ses présents n'est pas un geste anodin pour l'environnement.

Quid de l'alimentation ?

Ce qu'on mange pendant les fêtes a aussi un impact sur notre planète. Même si la viande reste le principal émetteur, il y a un plat dégusté à Noël qui n'est pas du tout carbone : les huitres.

Car les huitres font des coquilles. Celles-ci sont faites de calcaire, qui est lui-même composé de gaz carbonique qui se trouve dans l'eau de mer. Manger des huitres, c'est le geste pas carbone que l'on peut faire si on veut être un tout petit peu vertueux à Noël.

