Dyson dévoile un casque audio-purificateur d'air pour se protéger des agressions des villes

La bascule du jour est signée Dyson. Pour ses quarante ans, le célèbre fabricant d'aspirateurs se lance dans les technologies portables. Son premier produit sera le Zone, un casque audio moderne à réduction de bruit doté d'un improbable système de purification de l'air avec lequel la marque entend répondre aux problématiques urbaines de pollution sonore et de l'air.

Dévoilé ce mercredi 30 mars, le Dyson Zone sera lancé en 2023 à un prix qui n'a pas encore été communiqué. La marque anglaise située à Singapour promet un son immersif dans les oreilles à la faveur d'une technologie d'annulation active du bruit à trois niveaux basée sur onze microphones, une fonction que l'on retrouve aussi chez les autres casques haut de gamme du marché, chez Sony, Sennheiser, Bose ou Apple, notamment.

Mais la particularité du Zone réside surtout dans l'étonnante muselière qui recouvre la bouche et la partie inférieure du nez de son porteur et lui donne un air futuriste qui semble tout droit tiré d'un mauvais film d'anticipation. Cette partie renferme un système de filtration de l'air miniaturisé inspiré par les aspirateurs traineaux, les ventilateurs et les purificateurs d'air de la marque. Cinq cents prototypes auraient été nécessaires pour le mettre au point depuis près d'une décennie de recherche et développement, souligne l'entreprise.

Concrètement, chaque écouteur renferme des compresseurs qui aspirent l'air à travers des filtres à double couche haute performance. Deux pompes à air miniaturisées renvoient ensuite le flux d'air purifié vers le nez et la bouche de l'utilisateur dans la zone protégée par la visière sans contact. Le casque serait capable de filtrer 99% de la pollution, dont les allergènes et les particules issues de la poussière de frein, la combustion industrielle et les polluants des gaz de ville. Il est aussi conçu pour pouvoir fonctionner avec un masque FFP2 glissé en complément.

Avec le Zone, Dyson entend se poser comme l'instrument indispensable pour se déplacer dans les environnements bruyants et pollués qui caractérisent les grands centres urbains. La marque promet jusqu'à 40 heures d'autonomie en audio et 6 heures lorsque toutes les fonctions du casque sont activées.